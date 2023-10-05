بعد السودان .. الكوليرا يفتك بدولة جديدة وتسجيل آلاف الضحايا

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أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي تسجيل 100حالة وفاة بسبب وباء الكوليرا، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي. اضافة اعلان





قيود لوقف انتشار المرض:

السودان تواجه نفس الأمر:



خطر انتشار عدوى الكوليرا في السودان



وفرضت الحكومة قيود لوقف انتشار المرض، وقالت وزارة الصحة في زمبابوي إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة و 4609 حالات مشتبه بها.بدورها، قالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصًا بحضور الجنازات ودعت المواطنين إلى تجنب الأسواق والتجمعات.ويعد الكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي، وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة.في سياق آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.وحسب "الحدث"، فقد أكدت المنظمة أنها تعمل على دعم وزارة الصحة السودانية لنقل عينات من الحالات المشتبه بها إلى مختبر الصحة العامة في بورتسودان المعتمد من المنظمة.وأوضحت أنها دعم وزارة الصحة السودانية تنسق، في الجهود الرامية إلى زيادة توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوعية المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر بمخاطر انتقال العدوى.نزوح جماعي وانتشار للأمراضوأكدت أن السودان يعاني في ظل نزوح جماعي وانتشار للأمراض وسوء التغذية بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أن 70 % من المستشفيات في الولايات المتضررة بالنزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني معطلة، وتلك العاملة تعاني من الأعداد الكبيرة من النازحين.تفشي الكوليرا وحمى الضنكوقبل يومين، أعلنت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان، مبينة تم التأكد من 80 حالة إصابة، بينما توفي 10 أشخاص بسبب الكوليرا.