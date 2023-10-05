الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بعد السودان .. الكوليرا يفتك بدولة جديدة وتسجيل آلاف الضحايا

الكوليرا - تطعيم - افريقيا
تطعيم الأطفال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي تسجيل 100حالة وفاة بسبب وباء الكوليرا، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف حالة إصابة محتملة منذ أواخر الشهر الماضي.اضافة اعلان

قيود لوقف انتشار المرض:



وفرضت الحكومة قيود لوقف انتشار المرض، وقالت وزارة الصحة في زمبابوي إنه تم تسجيل 905 حالات مؤكدة و 4609 حالات مشتبه بها.

بدورها، قالت الحكومة إنه لا يسمح لأكثر من 50 شخصًا بحضور الجنازات ودعت المواطنين إلى تجنب الأسواق والتجمعات.

ويعد الكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويمكن أن ينتشر بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي، وينجم عن تناول مياه أو أغذية ملوثة.

السودان تواجه نفس الأمر:


في سياق آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها نشرت فرق الاستجابة السريعة بالمناطق المتضررة من تفشي الكوليرا في السودان.

وحسب "الحدث"، فقد أكدت المنظمة أنها تعمل على دعم وزارة الصحة السودانية لنقل عينات من الحالات المشتبه بها إلى مختبر الصحة العامة في بورتسودان المعتمد من المنظمة.

خطر انتشار عدوى الكوليرا في السودان


وأوضحت أنها دعم وزارة الصحة السودانية تنسق، في الجهود الرامية إلى زيادة توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوعية المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر بمخاطر انتقال العدوى.

نزوح جماعي وانتشار للأمراض
وأكدت أن السودان يعاني في ظل نزوح جماعي وانتشار للأمراض وسوء التغذية بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات، كما أن 70 % من المستشفيات في الولايات المتضررة بالنزاع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني معطلة، وتلك العاملة تعاني من الأعداد الكبيرة من النازحين.

تفشي الكوليرا وحمى الضنك
وقبل يومين، أعلنت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان، مبينة تم التأكد من 80 حالة إصابة، بينما توفي 10 أشخاص بسبب الكوليرا.

اقرأ أيضا

جيش فرنسا في النيجر
9:03 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

فرنسا تتلقى ضربة جديدة وتعلن انسحابها من النيجر

السويد- مظاهرات ضد حرق المصحف
8:19 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بعد حرق المصحف.. السويد تتحول لدولة قمعية وتعاقب مواطنيها بهذا القرار

عالم الزلازل الهولندي
7:56 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خلال عام.. العالم الهولندي توقع 28 زلزالاً وصدق مرة واحدة (تفاصيل)

بق الفراش
5:28 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بق الفراش ينتشر في الطائرات الفرنسية ومخاوف من انتقاله لدول أخرى

اقرأ أيضا

مقتل 54 شخصا في هجوم مسيرات على كلية عسكرية بدولة عربية

مقتل 7 وإصابة 20 ضابطا في هجوم إرهابي بدولة عربية

زلزال قوي وتحذير من تسونامي ومياه مشعة بالمحطات النووية في هذه الدولة

خليفة مكارثي.. من هو باتريك ماكهنري الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأمريكي؟

الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين في قصف للدعم السريع بالخرطوم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الحرب في السودان 4:18 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين في قصف للدعم السريع بالخرطوم

النازحين في السودان 10:20 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

فرار عائلات من وسط السودان واتهامات بالنهب تطال "الدعم السريع"

حرب السودان 12:28 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مأساة حرب السودان.. من صحفي ومعلم إلى بائع أسماك وسائق تاكسي (تقرير)

عبد الفتاح البرهان 2 5:02 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

البرهان: ماضون نحو الانتهاء من الحرب في السودان

اقرأ أيضا

كينيا
2:49 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

يسبب شللاً بالأطراف.. مرض غامض يصيب الفتيات في هذه الدولة

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
1:30 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

إسبانيا تفشل في إخماد الحرائق وإجلاء ٣٠٠٠ شخص

انفجار مصفاة نفط
12:10 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

مقتل العشرات في انفجار مصفاة نفط بدولة إفريقية

الجيش الأمريكي
12:00 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تعرض لمضايقات بعد إسلامه.. 400 ألف دولار تعويض لشرطي أمريكي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:53 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أهم 10.. حريق الطائف وبشرى لمعلمي القطاع الخاص وتحذير النيابة العامة

عالم الزلازل الهولندي
7:56 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خلال عام.. العالم الهولندي توقع 28 زلزالاً وصدق مرة واحدة (تفاصيل)

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المستحقين

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها