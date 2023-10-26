السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انهيار للأسقف والسيارات تسبح في الشوارع بسبب غزارة الأمطار بدولة خليجية

امطار
أمطار قطر
أ أ

تعرضت قطر لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، والتي هطلت بغزارة، وتسببت في تعطل الحركة إثر ارتفاع منسوب المياه في مواقع متفرقة.

السيارات تسبح في شوارع قطر:

اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام انهيار لبعض الأسقف وامتلاء الشوارع بالمياه والتي انقلبت فيها المركبات بسبب غزارة الأمطار.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد شهدت اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسببت في تعطل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ووفقاً لإدارة الأرصاد الجوية القطرية عبر منصة إكس، فقد تم رصد لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً في المناطق والشمالية والشمالية الغربية مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة.

ونشرت إدارة الأرصاد القطرية مقاطع فيديو نقلاً عن المتابعين توثق هطول الأمطار على مناطق مختلفة، منها ولوسيل وروضة الحمامة ومنطقة الدفنة .

يذكر أن أجزاء عدة من دول الخليج العربي تأثرت اليوم الخميس، باضطرابات جوية ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية، أجواء حوض الخليج العربي.

وجاء هذا  بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضًا من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية "تيج".

ويتفاعل عبور هذا الأخدود الجوي لأجواء المنطقة مع الرطوبة، ويسبب ذلك تكاثرًا للغيوم الركامية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة والصواعق، وربما تساقط البرد في بعض المناطق.

اقرأ أيضا

العدوان الصهيوني على غزة 6
12:32 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الاحتلال وتعزي الدحدوح

image1170x530cropped
11:52 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
10:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع في فلسطين

شهداء غزة
6:50 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

استشهاد 44 واعتقال 56 وزيادة كبيرة في أعداد النازحين بغزة(تقرير)

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة بدون طيار جنوب سيناء

42 ألف طفل مصابون بالحصبة.. الأمراض القاتلة تفتك بأطفال اليمن

محكمة بدولة خليجية تقضي بإنهاء حياة 8 ضباط هنود بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

السويد تعلن عن طرد المتطرف العراقي "سلوان موميكا" حارق المصحف الشريف

الأعلى عالميا.. طرح 1250 كجم نفايات يوميا لكل شخص بدولة عربية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

قطر 8:43 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

محكمة بدولة خليجية تقضي بإنهاء حياة 8 ضباط هنود بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

سيول سلطنة عمان 2:12 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح شوارع صلالة بسلطنة عمان

اقرأ أيضا

5876 775
3:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة

7757
9:18 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

مصرع 22 وإصابة 60 في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

مايك جونسون
5:56 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

حليف قوي لـ"ترامب".. من هو مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

مقابر جماعية في غزة
4:00 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف صهيوني استهدف وسط مدينة غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين