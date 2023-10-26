انهيار للأسقف والسيارات تسبح في الشوارع بسبب غزارة الأمطار بدولة خليجية

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تعرضت قطر لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، والتي هطلت بغزارة، وتسببت في تعطل الحركة إثر ارتفاع منسوب المياه في مواقع متفرقة.





السيارات تسبح في شوارع قطر:

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وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام انهيار لبعض الأسقف وامتلاء الشوارع بالمياه والتي انقلبت فيها المركبات بسبب غزارة الأمطار.وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد شهدت اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسببت في تعطل حركة المرور بسبب ارتفاع منسوب المياه.ووفقاً لإدارة الأرصاد الجوية القطرية عبر منصة إكس، فقد تم رصد لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً في المناطق والشمالية والشمالية الغربية مصحوبة برياح هابطة قوية السرعة.ونشرت إدارة الأرصاد القطرية مقاطع فيديو نقلاً عن المتابعين توثق هطول الأمطار على مناطق مختلفة، منها ولوسيل وروضة الحمامة ومنطقة الدفنة .يذكر أن أجزاء عدة من دول الخليج العربي تأثرت اليوم الخميس، باضطرابات جوية ناتجة عن عبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية، أجواء حوض الخليج العربي.وجاء هذا بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة وبدعم أيضًا من بقايا الرطوبة الناتجة عن الحالة المدارية "تيج".ويتفاعل عبور هذا الأخدود الجوي لأجواء المنطقة مع الرطوبة، ويسبب ذلك تكاثرًا للغيوم الركامية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة والصواعق، وربما تساقط البرد في بعض المناطق.