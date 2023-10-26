محكمة بدولة خليجية تقضي بإنهاء حياة 8 ضباط هنود بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

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قالت الحكومة الهندية اليوم الخميس، إن محكمة قطرية أصدرت حكماً بإنهاء حياة ثمانية هنود اعتُقلوا في قطر العام الماضي، وذكرت في البيان: "صدمنا بشدة من الحكم". اضافة اعلان





الحكومة الهندية

التجسس لصالح الاحتلال

وأضاف البيان أن الحكومة الهندية تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية"، وستناقش "الحكم مع السلطات القطرية".وقالت الحكومة في البيان ذاته: "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة" بسبب "الطبيعة السرية للإجراءات".بدوره، قال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية، ومنهم الوزير سوبرامانيام جيشينكار، في وقت سابق، إن الطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة للهنود الثمانية "ليست واضحة تماماً".يشار إلى أن وسائل إعلام أفادت في وقت سابق، بأن قطر تحاكم الضباط الثمانية بتهمة التجسس لصالح الاحتلال، وبدأت الإجراءات القانونية ضد المتهمين في 29 مارس الماضي.وذكرت وسائل إعلام محلية في الهند أن السلطات القطرية اعتقلت الرجال الثمانية في أغسطس 2022 بتهمة التجسس، وفق رويترز.ولم تعلن الحكومتان الهندية والقطرية رسمياً عن التهم الموجهة إلى الرجال الثمانية، وهم مسؤولون سابقون بالبحرية الهندية وكانوا يعملون في شركة خاصة بقطر.