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انقطاع الكهرباء لليوم الثاني عن عشرات الآلاف في أستراليا بسبب إعصار مداري

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وصل الإعصار المداري كيريلي، وهو إعصار من الدرجة الثانية، إلى اليابسة عند الساحل المتاخم للحيد المرجاني العظيم بالقرب من بلدة تاونسفيل السياحية.اضافة اعلان

انقطاع الكهرباء عن 66 ألف شخص

ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 66 ألف شخص أمس الجمعة.
وكيريلي هو الإعصار المداري الثاني الذي يضرب المنطقة منذ ديسمبر عندما خلف الإعصار جاسبر أضرارا واسعة النطاق في أستراليا التي تعاني من ظاهرة النينيو المناخية وما يصاحبها عادة من ظواهر جوية متطرفة مثل الأعاصير.

الكهرباء لا تزال مقطوعة اليوم السبت

وقالت إيما أوليفيري المتحدثة باسم شركة إرجون إنرجي، السبت، إن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن نحو 48700 شخص جراء الإعصار.

وأضافت أوليفيري أن الهدف هو إعادة التيار الكهربائي لأكبر عدد من العملاء بحلول نهاية غد الأحد.

ونوهت إلى "بعض المناطق النائية ستنتظر وقتًا أطول"، مضيفة أن معظم حالات انقطاع التيار حدثت نتيجة سقوط الأشجار أو الأفرع الكبيرة منها على خطوط نقل الكهرباء.

وتقل أعاصير الدرجة الثانية ثلاث درجات عن الأعاصير الأكثر خطورة ويمكن أن تسبب أضرارا بالغة للأشجار والمحاصيل وتفصل القوارب عن المراسي.

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