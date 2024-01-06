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إحباط محاولة اقتحام مكتب رئيس كوريا الجنوبية

لرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول
رئيس كوريا الجنوبية
أ أ
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أفادت وكالة "يونهاب" باحتجاز أعضاء رابطة طلابية يسارية حاولوا اقتحام مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول.

طلاب يحاولون اقتحام مكتب رئيس كوريا الجنوبيةاضافة اعلان

وقالت الوكالة: "قام ضباط شرطة من منطقة يونسان بسيئول في الساعة 13:10 تقريبا من اليوم السبت باعتقال 20 عضوا من رابطة الطلاب التقدمية الكورية بتهمة دخول المبنى بشكل غير قانوني".

وأضافت أن مجموعة من الطلاب تجمعت أمام مكتب الرئيس قبل 10 دقائق من محاولة الاقتحام وهتفوا بشعارات مختلفة، بما فيها المطالبة باستقالة الرئيس وإجراء تحقيق خاص في قضية الاحتيال المالي المزعوم لزوجته كيم غون هي.

اقتحام المبنى والبوابات

وذكرت أنه لم يتم الاتفاق على إجراء مظاهرة مسبقا. وطلب أعضاء اتحاد الطلاب عقد اجتماع لهم مع ممثلي الإدارة، وبعد ذلك بدأوا في اقتحام المبنى من خلال البوابات والسياج. وتمكن بعضهم من تجاوز الحاجز، بينما نظم الباقون احتجاجا أمام الحاجز. وقامت الشرطة بنقل المحتجزين إلى مراكز شرطة مختلفة، وتحقق حاليا في ملابسات ودوافع الحادث.

وحقق الحزب الديمقراطي المتحد الذي يحافظ على أغلبية في برلمان البلاد الموافقة على مشاريع قوانين في الجمعية الوطنية لإجراء تحقيقات خاصة مع زوجة رئيس البلاد كيم غون هي، غير أن الرئيس استخدم حق الفيتو ضد هذه المبادرات في اليوم السابق.

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