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دولة أوروبية تحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال بسبب الحرب على غزة

الاحتلال في غزة
قوات الاحتلال
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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، أن إيطاليا توقفت عن توريد الأسلحة إلى "الاحتلال" بعد بدء الحرب في غزة.

وقف الأسلحة للاحتلالاضافة اعلان

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة "كوتيديانو ناسيونالي": "منذ بداية الحرب في غزة، توقفت إيطاليا عن إرسال أي نوع من الأسلحة إلى إسرائيل. كل هذا محظور الآن، أوقفنا جميع عمليات تسليم أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية من أي نوع".

وجاء بيان تاجاني ردا على مزاعم زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين، حيث دعت إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، وخاصة إلى الاحتلال، حتى لا تؤجج الصراعات المستمرة في تلك المنطقة،  قائلا: "شلاين تتحدث عن أشياء غير موجودة. هذه دعاية محضة. يجب أن يكون الحزب الديمقراطي على اطلاع أفضل".

قصف مخيمات اللاجئين

وفي وقت سابق، واصلت قوات الاحتلال ا قصفها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل مكثف، ودمرت مربعات سكنية وأحياء كاملة في تلك المخيمات، كما وقع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، وعدد سكانه يفوق 115 األف لاجئ.

الاحتلال يقصف مخيمات اللاجئين ويدمر مراكز تجارية

 وأفادت مؤسسات فلسطينية مختصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال دمر البنية التحتية لمخيم جباليا، وكافة المرافق الاقتصادية في المخيم، الذي استشهد فيه آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
 وتؤكد مؤسسات حقوقية وأممية، أن الجوع والعطش يفتك بمئات آلاف النازحين والمنكوبين في جباليا، والتي تخضع لحصار محكم منذ ثلاثة أشهر، تخلل هذا الحصار.
 كما تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية، تدمير طائرات ومدفعية قوات الاحتلال لمستشفيات المخيم، ومنها، مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وقتل واعتقال العشرات من المرضى والجرحى داخل تلك المستشفيات، التي تعرضت للتدمير.

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