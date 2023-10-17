جثامين متناثرة على طريق عام.. حادث مروع بين مركبات بمدينة عربية

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نشرت صحف عراقية مقطع فيديو، يوثق حادثا مروعا بين عدة مركبات على طريق عام بمحافظات الفرات الوسط.



حادث مروع في بغداد:



وبحسب ما نشرته صحيفة "السومرية" العراقية، فقد شهد طريق سريع في بغداد الرابط بمحافظات الفرات الأوسط، اليوم الثلاثاء، حادث سير مروع بالقرب من سيطرة تابعة للجيش العراقي. اضافة اعلان



وأوضحت الصحيفة أن مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض ما لا يقل عن سبع سيارات بينها شاحنة كبيرة إلى أضرار فادحة جراء تصادمها بعضها في بعض.



ونوهت أنه لم يتسنّ معرفة عدد الضحايا، إلا أن عددهم لا يقل عن سبعة بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.



تصادم مركبات بالكويت:



وفي سياق آخر قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في الكويت إنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم الأحد يفيد عن وقوع حادث تصادم على طريق جاسم الخرافي مقابل جامعة الشدادية .





وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز الصمود إلى موقع البلاغ.



وأضافت أنه عند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم وقع بين 6 مركبات مما تسبب في حريق 3 منها.



كما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم التعامل مع الحادث وتسليم المصابين إلى الطوارئ الطبية .