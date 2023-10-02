استطلاع يكشف مفاجأة: الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب

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كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر من أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، كما عبروا عن رفضهم لترشح دونالد ترامب. اضافة اعلان



وبحسب الاستطلاع فإن منافس بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب ليس أفضل منه حظا، وعدد الداعمين له منخفض أيضا.





أهم نتائج الاستطلاع



وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 76% من المقترعين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتولى منصب الرئيس لولاية ثانية، بينما يتشارك 48% الرأي نفسه بشأن ترامب.وأعرب 37% فقط من الناخبين عن حماسهم وتأييدهم لاحتمال فوز ترامب، بينما أبدى 32% من المستطلعين حماسهم للتصويت لصالح بايدن.كذلك أظهر الاستطلاع أن ترامب يحظى بدعم أعلى بين الجمهوريين مقارنة ببايدن بين الديمقراطيين.وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين غير متحمسين لاحتمال ترشح كل من بايدن أو ترامب لترؤس أحزابهم على المستويين الديموقراطي والجمهوري، كما انخفض دعم بايدن خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن بايدن لن يحظى بدعم 51% من الناخبين مقابل 48% لترامب.الجدير بالذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين 19 إلى 24 من سبتمبر الماضي على 814 مشاركا.