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من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس الحكومة الكويتية؟

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الدكتور محمد صباح السالم الصباح
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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قرارًا أميريًا اليوم الخميس، بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.اضافة اعلان

من هو محمد صباح السالم رئيس الحكومة الجديدة؟

وتولى الدكتور محمد صباح السالم الصباح العديد من المناصب، إذ عُين سفيرًا للكويت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1993، ثم تولى وزير الدولة للشؤون الخارجية في 2001.


الشيخ محمد صباح السالم في سطور:

وفي منتصف عام 2003، تولى منصب وزير الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
 أما في عام 2006 شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى جانب تسيير أمور وزارة النفط بالوكالة.

ولد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية.


وشغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.
وانتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.
ثم عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.


وفي 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.


وفي 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.
كما عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. – عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011.

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