إطلاق المرحلة الأولى من الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة

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أطلق برنامج التطوع والشراكة المجتمعية " لنبادر "بمحافظة جدة، اليوم الخميس، الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص. اضافة اعلان





تعزيز الوعي البيئي



500 متطوع ومتطوعة



فرق تثقيفية لتوعية الزوار



ويأتي هذا تحت شعار "عينك على البحر" في مرحلتها الأولى، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية.وتهدف الحملة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المجتمع، وتشجيع روح التطوع في الأنشطة التي تسهم في تحقيق رؤية 2030 للمملكة للوصول إلى مليون متطوع، وتحسين المشهد البصري للبيئة البحرية.وانطلقت الحملة من شاطئ خليج سلمان، وتم تخصيص هذا اليوم لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بجدة حيث شارك أكثر من 500 متطوع ومتطوعة.وتستمر الحملة على مدار خمسة أيام، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، حيث تشتمل الحملة على تنظيف شاطئ شعارة جنوب جدة يومي الخميس والجمعة.وتتضمن فعاليات الحملة تنفيذ عدداً من الفعاليات والبرامج المصاحبة للحملة، ومنها فعالية الغوص التي تسهم في نظافة كل من البحر والشاطئ يوم الجمعة في خليج سلمان.فيما سيتم تخصيص يوم السبت لفعاليات التوعية في واجهة روشن البحرية حيث سيتواجد فرق تثقيفية لتوعية زوار المعرض ومرتادي الواجهة بأهمية الحفاظ على البيئة وشواطئ المدينة، إضافة إلى معرض تشكيلي يستهدف فئة الأطفال لغرس قيم روح التطوع والمبادرة في نفوسهم.