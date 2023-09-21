إطلاق المرحلة الأولى من الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة

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أطلق برنامج التطوع والشراكة المجتمعية " لنبادر "بمحافظة جدة، اليوم الخميس، الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
تعزيز الوعي البيئيويأتي هذا تحت شعار "عينك على البحر" في مرحلتها الأولى، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية.
وتهدف الحملة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المجتمع، وتشجيع روح التطوع في الأنشطة التي تسهم في تحقيق رؤية 2030 للمملكة للوصول إلى مليون متطوع، وتحسين المشهد البصري للبيئة البحرية.
500 متطوع ومتطوعة
وانطلقت الحملة من شاطئ خليج سلمان، وتم تخصيص هذا اليوم لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بجدة حيث شارك أكثر من 500 متطوع ومتطوعة.
وتستمر الحملة على مدار خمسة أيام، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، حيث تشتمل الحملة على تنظيف شاطئ شعارة جنوب جدة يومي الخميس والجمعة.
وتتضمن فعاليات الحملة تنفيذ عدداً من الفعاليات والبرامج المصاحبة للحملة، ومنها فعالية الغوص التي تسهم في نظافة كل من البحر والشاطئ يوم الجمعة في خليج سلمان.