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يوم علمي في الخرج قبل شهر رمضان.. شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام

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جمعية الدعوة بالخرج
أ أ
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أعلنت جمعية الدعوة بالخرج عن تنظيم يومي علمي قبل حلول شهر رمضان المبارك، لشرح "كتاب الصيام من بلوغ المرام".
وقالت الجمعة، عبر حسابها في منصة إكس :"موعدنا معكم إن شاء الله يوم السبت 28- 8-1445 هـ في يوم علمي (لشرح كتاب الصيام من بلوغ المرام) يلقيه الشيخ الدكتور /حمد محمد الوهيبي من بعد صلاة العصر حتى اذان العشاء في جامع الشيخ محمد العثمان .اضافة اعلان

يوم علمي في الخرج

وأضافت جمعية الدعوة بالخرج : "يوجد شهادات للحضور ومذكرات للتدوين، و يتم بث اللقاء عبر  حساب الجمعية في منصة إكس".

هذا ومن المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445 هـ التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم:


وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري، في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.
ويشارك في التصفيات النهائية 125 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في ستة فروع ويبلغ مجموع جوائزها ) 7.000.000 ( سبعة ملايين ريال.

أهداف المسابقة:


وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن للإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، وربط الناشئة بالقرآن، وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.
مما يذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام في اليوم الثالث من شهر رمضان 1445هـ، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الرابع من شهر رمضان في مدينة الرياض على شرف حرَم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

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