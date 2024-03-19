مليون مستفيد و55 مسلمًا جديدًا ضمن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بينبع 2023

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أبرزت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في ينبع الصناعية في تقريرها السنوي لعام 2023 إنجازاتها بقسمي الدعوة العامة ودعوة الجاليات.





مليون مستفيد و55 مسلمًا جديدًا في ينبع



وبلغ عدد المستفيدين مليون وثلاث مئة مستفيد و55 مسلمًا جديدًا.وجاء في سياق التقرير لقسم الدعوة العامة إقامة 432 من المحاضرات والدروس، وتنفيذ ثلاث دورات علمية وأربع دورات تدريبية، و334 كلمة في المساجد و45 درسًا في الإدارات الحكومية، وعقد خمس شراكات مجتمعية.وتناول التقرير جهود قسم دعوة الجاليات المتمثلة في إقامة 108 محاضرات، و1673 درسًا، و113 خطبة مترجمة، و64 برنامجًا تعليميًا، وثلاثة مشاريع إفطار صائم، و44 رحلة عمرة، و96 لقاء تعليم القرآن الكريم.وبلغت الزيارات الميدانية 252، فيما وصل عدد الذين دخلوا الإسلام 55 مسلمًا جديدًا من مختلف الجاليات.وأفاد التقرير بأنه بلغ عدد المستفيدين من مشروع الدعوة الإلكترونية 750 ألف مستفيد.