خيركم لتعليم القرآن الكريم تحتفي بوصولها لمليون و800 ألف مستفيد ومستفيدة من 139 دولة

أ أ

احتفت جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم، بمناسبة بلوغ عدد مستفيديها أكثر من مليون و800 ألف مستفيدٍ ومستفيدة حول العالم في أكثر من 139 دولة وذلك في ختام العام 2023م.



خيركم لتعليم القرآن الكريم:

وتضمن الحفل الذي أقيم افتراضيا، تلاوات متنوعة من مستفيدين من دول مختلفة، وعرضا مرئيا لمسيرة المنصة خلال العام 2023م واستعراض لخدمات الجمعية المتمثلة في الحلقات الإلكترونية، ومجالس الإقراء والإجازة، والمقرأة الهاتفية، وتحفيظ وتعليم سورة الفاتحة، ودورات تجويد أونلاين، وبرنامج كن خيراً.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي، أن الجمعية حصلت مؤخرًا على العديد من الشهادات المعتمدة في المجالات الإدارية والتعليمية والتقنية على مستوى المملكة، منوهًا بدعم شركاء الجمعية ومساهمتهم في الإنجازات التي تحققت حول العالم.