الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خيركم لتحفيظ القرآن تكرم طلابها الناجحين في اختبارات القرآن الكريم

GJ8LJcwXEAAtXoe
خيركم تكرم حفظة القرآن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كرمت جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه، طلابها المتميزين والناجحين في اختبارات فروع القرآن الكريم في البرنامج الرمضاني.

تكريم حفظة القرآن الكريماضافة اعلان

وقالت جمعية خيركم عبر حسابها في منصة إكس : "كرمت حلقات مسجد زهية لنجاوي بحي النسيم طلابها الناجحين في اختبارات فروع #القرآن الكريم  والمتميزين في البرنامج الرمضاني القرآني.. تهانينا".
ونشرت جمعية خيركم مجموعة من الصور وثقت من خلالها تكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان.

تعليق رواد مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطات تكريم حفظة كتاب الله، داعين باللهم بالقبول وأن ينفعهم الله بما يحفظون من القرآن الكريم.
وقال محمد باطرفي "ماشاء الله تبارك الرحمن .. الله يكتب اجركم".
وعلق خالد على تكريم جمعية خيركم لحفظة القرآن الكريم بقوله  : "ما شاء الله".

اقرأ أيضا

جمعية المودة تطلق حملة "رمضان القيم 3"

"كفى" تُطفئ نحو 20 ألف سيجارة وتهدي مقابلها السواك حول ساحات الحرم

خلال شهر رمضان.. أكثر من 400 ألف وجبة إفطار توفرها جمعية البر بالمدينة

تكريم الفائزين والفائزات بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجازان

جمعية الدعوة بالعقيق تُفطّر 6500 صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook