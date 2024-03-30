خيركم لتحفيظ القرآن تكرم طلابها الناجحين في اختبارات القرآن الكريم

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كرمت جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه، طلابها المتميزين والناجحين في اختبارات فروع القرآن الكريم في البرنامج الرمضاني.



تكريم حفظة القرآن الكريم



تعليق رواد مواقع التواصل



🔹كرمت #حلقات مسجد زهية لنجاوي بحي النسيم طلابها الناجحين في اختبارات فروع #القرآن الكريم والمتميزين في البرنامج الرمضاني القرآني

تهانينا 💐💐💐 pic.twitter.com/fioPnxAaSa — جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه (@khayrocom) March 30, 2024

وقالت جمعية خيركم عبر حسابها في منصة إكس : "كرمت حلقات مسجد زهية لنجاوي بحي النسيم طلابها الناجحين في اختبارات فروع #القرآن الكريم والمتميزين في البرنامج الرمضاني القرآني.. تهانينا".ونشرت جمعية خيركم مجموعة من الصور وثقت من خلالها تكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطات تكريم حفظة كتاب الله، داعين باللهم بالقبول وأن ينفعهم الله بما يحفظون من القرآن الكريم.وقال محمد باطرفي "ماشاء الله تبارك الرحمن .. الله يكتب اجركم".وعلق خالد على تكريم جمعية خيركم لحفظة القرآن الكريم بقوله : "ما شاء الله".