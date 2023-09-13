الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"حفظ النعمة" الأهلية تطلق حملة توعوية للحد من الهدر الغذائي

يبسبسسي
مؤسسة حفظ النعمة الأهلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أطلقت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية حملة "يلا نتعود"، الهادفة لتغيير بعض السلوكيات المتعلقة بكافة أشكال الهدر في المجتمع.
اضافة اعلان

الحد من الفقد والهدر في الغذاء

وأوضحت أن ذلك تم من خلال عدة مبادرات منها البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء لنشر الوعي وتشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات ذات العلاقة نحو بُعد مستدام.

250 كيلو جرامًا سنويًا طعامًا مهدرًا

 وتهدف الحملة إلى تعديل وبناء السلوك الفردي الناتج عنه زيادة نصيب الفرد من الطعام المهدر في المملكة بحوالي 250 كيلو جرامًا سنويًا وهو ما يتجاوز بحد كبير ضعف المعدل العالمي للفرد البالغ 115 كيلو جرامًا، وتسعى المؤسسة إلى تعديل هذا السلوك وتحديد المشكلة الجذرية له، وتغيير انطباع الجمهور حوله.

ترسيخ ثقافة الحد من الهدر والحفاظ على النعمة

 وتطرقت الحملة إلى مفاهيم عدة مثل: الكرم وارتباطه بالهوية السعودية وعلاقته بالهدر وتبني سلوك تقنينه أو الحد منه، ويعد نشر الوعي المجتمعي في الحد الهدر الغذائي أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المؤسسة، إضافة لبناء سلوك فردي ينتهي بثقافة مجتمعية متكاملة لترسيخ ثقافة الحد من الهدر والحفاظ على النعمة وتحقيق الاستدامة.
 وبدأت الحملة بإطلاق وسم يلا نتعود على منصات التواصل الاجتماعي وفي الميادين العامة والطرقات بمختلف مناطق المملكة مع بداية شهر سبتمبر بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب نشر فيديو توعوي عبر حساب المؤسسة.
 يذكر أن اختيار شهر سبتمبر لإطلاق الحملة يأتي من كونه الشهر المخصص للتوعية بهذا السلوك حيث يوافق يوم 29 من شهر سبتمبر اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمُهدر من الأغذية.

اقرأ أيضا

جمعية الدعوة المدينة
1:14 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

جمعية الدعوة والإرشاد بالمدينة توقع اتفاقية شراكة مع "تراحم"

حفظ النعمة
12:32 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"حفظ النعمة" تطلق حملة توعوية للحد من الهدر الغذائي

القطاع غير الربحي
11:37 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

شرط السماح للجمعيات الخيرية بالتعاقد مع الدول والمؤسسات العالمية

تكافل
9:38 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية لقرابة 260 ألف طالب وطالبة

اقرأ أيضا

"تكافل" تودع 130 مليون ريال لصالح 260 ألف طالب وطالبة

صحة عسير" تتعامل مع 581 حالة "إنقاذ حياة" " في 6 أشهر..

جمعية المودة للتنمية الأسرية توقع اتفاقية لدعم الحملة التوعوية "أول ألف يوم أمومة"

تنفيذ 808107 ساعات تطوعية في مجالات الخدمات الصحية بنجران

اتفاقية ثلاثية لتوفير حلول سكنية ملائمة لأيتام "إخاء" ذوي الظروف الخاصة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حفظ النعمة 12:32 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"حفظ النعمة" تطلق حملة توعوية للحد من الهدر الغذائي

اقرأ أيضا

ث56534543
10:21 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

قافلة "طيف عزيز" لذوي التوحد تبدأ جولاتها في المدينة المنورة والمهد وينبع

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
6:52 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

40 % زيادة في مصروفاتها.. نمو إيرادات الجمعيات الأهلية بـ53%

منطقة تبوك
8:05 م السبت، 09 سبتمبر 2023

جمعية الرعاية الصحية بمنطقة تبوك تطلق مركزًا صحيًا متنقلًا

تنزيل-4-1
11:11 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

جمعية "شريان" تُطلق موقعًا إلكترونيًا لرعاية مصابي أمراض الدم بجازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مصر والكويت
5:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)

مكافحة المخدرات
5:13 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

أخبار السعودية
4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل

النيابة 1
1:38 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

النيابة العامة: السجن عامين لمتهمين بحيازة المخدرات بقصد التعاطي

هواتف آبل
8:33 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بعد الكشف عنه رسميًا.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن آيفون 15 الجديد