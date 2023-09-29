جمعية البر بالشرقية تقدم أكثر من 950 منحة جامعية لمستفيديها

قدمت جمعية البر
بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من عام 2019م حتى 2022م، 976 منحة جامعية ودبلومًا،
ودعمًا تعليميًا ووظيفيًا لـ 2201 مستفيد من أبناء الأسر الأشد احتياجاً، وذلك ضمن
العديد من أعمالها التنموية للأسر المستفيدة من خدماتها بجميع فروعها بالمنطقة.اضافة اعلان
دعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة لـ 2443 مستفيدًا
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور يوسف الراشد،
أن الجمعية قدمت قروضًا تنموية حسنة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ 2443 مستفيدًا
ليكونوا أفرادًا منتجين يسهمون في الناتج المحلي بقيمة إجمالية للقروض بلغت
29.439.077 ريالاً منذ تأسيس الصندوق وحتى 2022م.
تسليم 4000 وحدة
سكنية للأسر
كما سلّمت الجمعية خلال تلك الفترة المساكن بعد تمليكها
لـ 1178 مستفيدًا بموجب اتفاقية لتسليم 4000 وحدة سكنية للأسر بالمنطقة الشرقية.
توظيف 999 شابًا
وفتاة
فيما قامت الجمعية بتوظيف 999 شابًا وفتاة في مختلف
المجالات، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، مؤكدًا أن الجمعية تسير وفق خطة
تنموية لتنمية الأسر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.