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جمعية البر بالشرقية تقدم أكثر من 950 منحة جامعية لمستفيديها

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جمعية البر بالمنطقة الشرقية
أ أ
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قدمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من عام 2019م حتى 2022م، 976 منحة جامعية ودبلومًا، ودعمًا تعليميًا ووظيفيًا لـ 2201 مستفيد من أبناء الأسر الأشد احتياجاً، وذلك ضمن العديد من أعمالها التنموية للأسر المستفيدة من خدماتها بجميع فروعها بالمنطقة.اضافة اعلان

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ 2443 مستفيدًا

 وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور يوسف الراشد، أن الجمعية قدمت قروضًا تنموية حسنة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ 2443 مستفيدًا ليكونوا أفرادًا منتجين يسهمون في الناتج المحلي بقيمة إجمالية للقروض بلغت 29.439.077 ريالاً منذ تأسيس الصندوق وحتى 2022م.

تسليم 4000 وحدة سكنية للأسر

 كما سلّمت الجمعية خلال تلك الفترة المساكن بعد تمليكها لـ 1178 مستفيدًا بموجب اتفاقية لتسليم 4000 وحدة سكنية للأسر بالمنطقة الشرقية.

توظيف 999 شابًا وفتاة

 فيما قامت الجمعية بتوظيف 999 شابًا وفتاة في مختلف المجالات، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، مؤكدًا أن الجمعية تسير وفق خطة تنموية لتنمية الأسر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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