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صحيفة تواصل الالكترونية

استفاد منها 2201 من أبناء الأسر الأشد احتياجًا..

976 منحة جامعية قدمتها جمعية البر بالشرقية لمستفيديها حتى 2022م

جمعية البر بالمنطقة الشرقية
جمعية البر بالمنطقة الشرقية
أ أ
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 قدمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من عام 2019م حتى 2022م، 976 منحة جامعية ودبلومًا، ودعمًا تعليميًا ووظيفيًا لـ 2201 مستفيد من أبناء الأسر الأشد احتياجًا.اضافة اعلان
وذلك ضمن العديد من أعمالها التنموية للأسر المستفيدة من خدماتها بجميع فروعها بالمنطقة.

قروض تنموية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور يوسف الراشد، أن الجمعية قدمت قروضًا تنموية حسنة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ 2443 مستفيدًا ليكونوا أفرادًا منتجين يسهمون في الناتج المحلي بقيمة إجمالية للقروض بلغت 29.439.077 ريالًا منذ تأسيس الصندوق وحتى 2022م.

تسكين  1178 مستفيدًا

 كما سلّمت الجمعية خلال تلك الفترة المساكن بعد تمليكها لـ 1178 مستفيدًا بموجب اتفاقية لتسليم 4000 وحدة سكنية للأسر بالمنطقة الشرقية.

توظيف 1000 شخص

فيما قامت الجمعية بتوظيف 999 شابًا وفتاة في مختلف المجالات، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، مؤكدًا أن الجمعية تسير وفق خطة تنموية لتنمية الأسر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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