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"تراحم" توقع اتفاقية تعاون لتقديم الرعاية الطبية لمستفيديها بمميزات خاصة

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تراحم
أ أ
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وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" اتفاقية تعاون طبي مع أحد المستشفيات الخاصة.

"تراحم" توقيع اتفاقية تعاون لتقديم الرعاية الطبية لمستفيديهااضافة اعلان

 وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك لخدمة مستفيدي "تراحم" وتقديم الرعاية الطبية لهم عبر عدد من المزايا والباقات الخاصة وذلك من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمؤسسة الصحية في مناطق المملكة.

أكثر من 26 اتفاقية شراكة خلال عام 2023

 مما يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" أبرمت أكثر من 26 اتفاقية شراكة خلال عام 2023 في المجال التعليمي والمهاري والصحي والقانوني والرياضي لخدمة المستفيدين وتقديم الدعم المادي والمعنوي وفق مسارات تشمل تغطية جوانب:
1 - الرعاية الأساسية.
2 - العناية الأسرية.
3 - تنمية القدرات.

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