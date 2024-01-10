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البر الخيرية بالأبواء تودع كفالات الأيتام وأمهاتهم والأسر المكفولة

جمعية البر الخيرية بالأبواء
جمعية البر الخيرية بالأبواء
أ أ
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أعلنت جمعية البر الخيرية بالأبواء، أنه تم إيداع كفالات الأيتام وأمهاتهم والأسر المكفولة لشهر يناير الجاري.

بر الأبواء تودع كفالات الأيتاماضافة اعلان


وقالت جمعية البر بالأبواء، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "بتوفيق الله، تم إيداع (كفالات الأيتام وأمهاتهم والأسر المكفولة) لشهر يناير لعام 2024م على بطاقة المشتريات الخاصة بهم، سائلين الله أن يكتب الأجر لكل من ساهم في دعم هذا المشروع".


وقبل أسابيع، أعلنت جمعية البر الخيرية بشرورة، مشاركة 20 أسرة منتيجة خلال تنظيم المعرض الخاص بالأسر المنتجة، والمصاحب لفعاليات مهرجان شرورة الشتوي 2024.


"بر شرورة" تنظم معرضا خاصا للأسر المنتجة

وأوضحت أن المعرض يأتي بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، ويشتمل على مأكولات وأعمال يدوية تشارك فيه 20 أسرة منتجة، سعيًا لتسويق إبداعات هذه الأسر في المشغولات والعطور والمأكولات.


معرض شرورة يسهم في زيادة حركة التنمية الاقتصادية

وأضافت الجمعية أنها تهدف من خلال إقامة المعرض إلى تمكين الأسر المنتجة لتنطلق نحو آفاق أرحب، والإسهام في زيادة حركة التنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم لهذه الأسر المنتجة.


الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم

واشارت إلى أن الأسر المنتجة المشاركة لن تتحمل أي تكاليف أو رسوم مشاركة بالمعرض، وستؤمن الجمعية المشاركة المجانية لهذه الفئة، إيمانًا منها بتوفير كل عوامل النجاح للمعرض.


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