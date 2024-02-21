مقيد بشكل كامل.. لن تتوقع ما فعله تمساح مع 3 رجال حاولوا نقله عبر سيارة

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تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة "إكس"، والذي يوثق ردة فعل لتمساح مقيد بشكل كامل تجاه عدد من الأشخاص حاولوا نقل من خلال مركبة.



تمساح مقيد يهاجم عدة أشخاص:

تمساح يخترق سياجاً حديدياً:

ماذا تعرف عن التماسيح؟

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة هجوم تمساح على ثلاثة رجال قاموا بتقييده بالكامل لنقله إلى مكان آخر.ويظهر مقطع الفيديو المتداول، عدة أشخاص نجحوا في تقييد أطراف التمساح وفمه وبينما يحاولون نقله إلى السيارة، بدأ في مهاجمتهم وأسقط أحدهم أرضًا.وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام تمساح عملاق باختراق سياج حديدي في إحدى الدول.وظهر التمساح العملاق يحاول اختراق سياج حديدي للوصول للجانب الآخر من إحدى الحدائق، وبالفعل تمكن التمساح من الوصول للجهة الأخرى واختراق السياج الحديد بقوة خارقة.وتعتبر التماسيح من أضخم الزواحف الحية، وتنتمي إلى فصيلة التمساحيات، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته.ويوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى.تعيش التماسيح في الماء واليابسة لكنها أكثر مرونة في الماء وتكون حركتها أكثر انسيابية، ولعيونها طبقة بلورية مما تجعلها مرئية في الظلام بمجرد تسليط الضوء على الماء.والتماسيح لا تتنفس تحت الماء بل فوقه لذلك تحتاج للبقاء على السطح لغرض التنفس.وكذلك التجسس واستشعار الفريسة، ويتغذى التمساح على اللحوم، حيث يفترس ضحاياه غالباً في الماء حتى أنه يفترس الإنسان.