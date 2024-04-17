مشهد مرعب لسيول عاتية تقتلع النخيل بسلطنة عمان

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وثق مقطع فيديو مشهد مذهلا لتجريف السيول التي انحدرت بقوة في أحد الوديان وجرفت أشجار النخيل واقتلعتها من أمكانها.



سيول تقتلع النخيل بسلطنة عمان:

غرق عشرات السيارات في سيول سلطنة عمان:

طلاب جرفتهم السيول:

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية"، السيول وهي تسير بقوة، حيث تقتلع أشجار النخيل في طريقها، وذلك مع صيحات وعلو أصوات سكان المنطقة التي اجتاحتها السيول.وبحسب ما تم تداوله فقد اجتاحت السيول وادي الصرمي وجرفت أغلب النخيل في ولاية صحم.كما وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشهدا صادما، لغرق العشرات من السيارات إثر السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" غرق 38 سيارة في مناطق متفرقة خاصة بسمد الشأن بولاية المضيبي.ويظهر مقطع الفيديو بعض المركبات قد جرفتها السيول في أماكن نائية حيث ظهر بعضها وقد دمرت كلية بسبب قوة السيول.أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشاهد مذهلة للسيول في سلطنة عمان والتي ضربت عددا من الولايات في البلاد.وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية"، مشهدا لطلاب غمرتهم مياه السيول وهم يحملون حقائبهم حتى وصلت المياه لأعناقهم وذلك في في قرية سفالة بولاية إبراء.كما نشر الحساب أيضا مشهدا آخر لغرق المركبات التي جرفتها سيول عنيفة في سمد الشأن بولاية المضيبي.