الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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مشهد مذهل لتحرك التربة بطريقة مطاطية بصحراء النفوذ

تربة
تربة متحركة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا غريبا للتربة، في النفوذ.

تحرك التربة في النفوذ:

وكان أحد الشباب قد وثق مقطع فيديو، أثناء رحلته البرية بالنفود، حيث ظهر وهو يقف فوق الأرض وهي تتحرك تحت قدميه بطريقة مطاطية.اضافة اعلان
وحظي المقطع بحالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علق أحد النشطاء بقوله: "تسمى رباض منسوب المياه كبير تحت التربة، ومن الصعوبة الخروج منه في حال دخلت سيارة أو جزء ثقيل".
بينما علق آخر قائلا: "هذي تسمى علمياً الأرض المطاطية"، وكتب آخر: "أحسبها تربة إسفنجية خطيرة اللي تبلع أي شيء طلعت قربة اللي يستخدمونها أهل الغنم لسقي أغنامهم طمرها السيل".

وفاة مواطن خمسيني في رمال النفوذ:


وفي وقت سابق توفي مواطن خمسيني في مدينة حائل، بعد أن علقت سيارته في رمال النفوذ، ولم يجد من ينقذه ويروي عطشه.
وفي التفاصيل، أنّ مواطناً خمسينياً توفي في صحراء النفوذ بالقرب من رديفة حائل، بعدما علقت سيارته من نوع بترول في الرمال ولم يجد من ينقذه، ولقي حتفه من شدة عطشه وحرارة الشمس.

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