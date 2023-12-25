مشهد عجيب .. غواص يروض تمساحا في قاع البحر

تعليم التمساح وترويضه:



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معركة حامية بين ثور وأسد:



أسد وزرافة وجها لوجه:



وثق مقطع فيديو لحظة ترويض أحد الغواصين لتمساح بطريقة مذهلة وغير متوقعة.وتحت الماء، بدأ الغواص في تعليم التمساح بعض الحركات بهدف ترويضه والسيطرة عليه.وبالفعل ينجح الغواص في ترويض التمساح، حيث بدا الحيوان مستسلما للغاية أمام الغواص.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا لا يصدق في معركة دارت بين ثور وأحد الأسود.ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيعا من الجاموس، تمكن الأسد بالإمساك من أحد أفراده وطرحه أرضا.وعند قيامه بافتراسه حيث لم يستطع الثور التحرك، أقدم ثور آخر على مهاجمة الأسد.وقد أظهر مقطع الفيديو جرأة فائقة من الثور والذي قام بالهجوم على الأسد وضربه بقرونه، حيث قذفه لأمتار في الهواء كأنه لعبة طفل، وذلك لأجل تخليص أحد أفراد القطيع من براثن الأسد.في وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة فردية لأسد مع زرافة والتي انتهت بهروب الأسد.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "اكس"، هجوم أسد على زرافة والتي لم تستسلم له.وأظهر الفيديو محاولة افتراس الأسد للزرافة من قبل احد أرجلها، حيث وجهت له عدة ضربات موجعة أجبرته فيها على الهروب.