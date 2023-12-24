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لقاء مؤثر لمعلم مع طلابه بعد فراق دام سنوات (فيديو)

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جانب من الفيديو
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تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو، يوثق لقاء معلم بدنية متقاعد مع طلابه بعد مرور عدة سنوات على فراقهم.

معلم يلتقي بطلابه بعد عدة سنوات:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو المتداول المعلم وهو  يعيد تمارين الصباح مع الطلاب، وتحدث معهم وبكى في نهاية كلمته متأثرا بكرياته الدراسية معهم.

كما أظهر أيضا مقطع الفيديو المعلم وهو يدخل إلى منزل قديم، ثم غادر بعدها.

وتفاعل رواد منصة إكس مع مقطع الفيديو ، حيث علق أحدهم قائلا : "الذكريات الجميلة لا تنسى، وأيضا علق آخر: "واضح كان طيب لكذا مانسووه".

مفاجأة من طلاب لمعلمهم:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو متداول قيام عدد من الطلاب بالاحتفاء بمعلمهم في يوم ميلاده داخل أحد الفصول.

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو الطلاب يجلسون داخل الفصل، والمعلم يباشر عمله، حيث  قام طالب بتقديم هدية للمعلم، وقام بعض الطلاب بالتصفيق والتقاط الصور التذكارية.

وحظي مقطع  الفيديو المتداول بحالة من التفاعل على مواقع التواصل، حيث علق أحد النشطاء بالقول: "المعلمين والمعلمات يستاهلون كل الحب والتقدير".

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