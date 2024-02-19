الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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كيف أثّرت صلاة الفجر في حياة هذا الشاب؟ (فيديو)

صلاة الفجر
صورة تعبيرية
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب مصري يروي فيه كيف أثرت صلاة الفجر في حياته.

كيف أثرت صلاة الفجر في حياة هذا الشاب؟اضافة اعلان

وأوضح الشاب خلال المقطع المتداول، أن صلاة الفجر تحمي من المعاصي والفتن وهي دواء للاكتئاب الذي كنت أعاني منه منذ سنوات طويلة.

صلاة الفجر حصن حصين من الأمراض النفسية

وحكى أنه منذ فترة وهو يحافظ على صلاة الفجر بالمسجد، ثم يخرج ليمارس رياضة المشي، وأنه اكتشف أن صلاة الفجر هي حصن حصين من الأمراض النفسية والتوترات العصبية التي يعاني منها كثير من الشباب.


كيف كانت صلاة الفجر نقطة تحول في حياة هذا الشاب؟

وبين أنه منذ الصغر وهو يعاني من الاضطراب ومتاعب نفسية تعتريه من آن لآخر، وأنه كان لا يعلم أن صلاة الفجر هي الدواء الشافي لكل ما يعانيه.

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