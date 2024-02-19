كيف أثّرت صلاة الفجر في حياة هذا الشاب؟ (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب مصري يروي فيه كيف أثرت صلاة الفجر في حياته.





كيف أثرت صلاة الفجر في حياة هذا الشاب؟



صلاة الفجر حصن حصين من الأمراض النفسية



وأوضح الشاب خلال المقطع المتداول، أن صلاة الفجر تحمي من المعاصي والفتن وهي دواء للاكتئاب الذي كنت أعاني منه منذ سنوات طويلة.وحكى أنه منذ فترة وهو يحافظ على صلاة الفجر بالمسجد، ثم يخرج ليمارس رياضة المشي، وأنه اكتشف أن صلاة الفجر هي حصن حصين من الأمراض النفسية والتوترات العصبية التي يعاني منها كثير من الشباب.





كيف كانت صلاة الفجر نقطة تحول في حياة هذا الشاب؟







صلاة الفجر تحمي من المعاصي والفتن وهي دواء للإكتئاب الذي كنت أعاني منه منذ سنوات طويلة ♥ شاب مصري :صلاة الفجر تحمي من المعاصي والفتن وهي دواء للإكتئاب الذي كنت أعاني منه منذ سنوات طويلة ♥ pic.twitter.com/7NyZuJWXUn February 17, 2024

وبين أنه منذ الصغر وهو يعاني من الاضطراب ومتاعب نفسية تعتريه من آن لآخر، وأنه كان لا يعلم أن صلاة الفجر هي الدواء الشافي لكل ما يعانيه.