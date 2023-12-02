السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

فيديو متداول لطفل يقود سيارة في طريق وعر بالصحراء.. وهذه ردة فعل والده

WhatsApp Image 2023-12-02 at 4.28.57 PM
الطفل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وثق مقطع فيديو مغامرة خطيرة لطفل في الصحراء حيث قاد سيارته على طريق "وعر".

الطفل يقود السيارة بتهور:

اضافة اعلان
ويبدو أن والد الطفل شجعه على ذلك ولم يمنعه، وسمح له بالإنطلاق في الصحراء، الأمر الذي كاد يعرضه لخطر كبير.

وكادت تلك المغامرة غير المحسوبة أن تكلف الطفل حياته لولا ستر الله، وكان رد فعل غير متوقع من الوالد الذي ظل يشجع الطفل على الأمر.

تهور سائق:


في وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة تهور سائق وتعريضه حياة الآخرين للخطر في الدمام.

يظهر الفيديو السائق وهو يقود سيارته بطريقة متهورة وغريبة الأمر الذي كاد أن يتسبب في حوادث.

وطالب مغردون بمعاقبة هذا السائق على فعلته خصوصا وأن فعلته هذه كادت أن تتسبب في حادثة خطيرة.

سائق متهور 


في وقت سابق، ‏تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة توقف وسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام”



اقرأ أيضا

نمر - طعام
3:49 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

شيء لا يُصدق.. فهد مفترس يشارك شبانًا بالمملكة طعام العشاء (فيديو)

طائرة
10:36 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

الحدث الأغرب عالمياً.. سقوط طائرتين في نفس التوقيت والمكان بمطار دولي

ا
7:35 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

طار كلعبة في الهواء.. لن تصدق ما فعله ثور مع أسد (فيديو)

2023-11-30_18-29-22
7:13 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

صدمة للركاب.. تساقط الأمطار من سقف طائرة بهذه الدولة

اقرأ أيضا

فيديو متداول لمشاجرة جماعية أثناء التطعيس بمنطقة صحراوية

مشهد مذهل لصراع بين نسرين على فريسة في الهواء

مشهد مذهل لصاعقة ..لن تصدق ما فعلته بالأشجار؟

مشاهد تأسر العقول.. أجواء ربيع غرب مكة بعد الحالة المطرية

مشاهد مرعبة.. العاصفة فيكا تضرب البحر الأسود وتداهم النزلاء في الفنادق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ا
6:14 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

حيلة لا تصدق.. كوبرا في وضع الهجوم يختبأ من شبان في رحلة برية

h
10:51 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

مشهد مذهل للحلزون.. 100 بيضة كل 30 ثانية

ذئب
8:03 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

ذئب يتجول حول خيمة مواطن في البر.. ماذا حدث؟

مساحات خضراء
7:20 م السبت، 25 نوفمبر 2023

بعد هطول الأمطار.. تصوير جوي من ربيع طريق مكة - المدينة السريع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
6:06 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالجوف.. هذه جريمته

سكني
5:45 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مُطلقة تسأل: أحتاج سكن يحويني بالرياض وأهلي خارج المدينة.. "سكني" يرد

-الجوازات ..
5:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم

فايزر
4:32 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مفاجأة .. مقاضاة "فايزر" واتهامها بالخداع والتضليل بسبب لقاح كورونا

حساب المواطن
4:07 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. اعرف الآن نتيجة أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر 1445 وطريقة الاعتراض عليها

قطار خادم الحرمين
3:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. أسعار تذاكر قطار الحرمين لجميع المحطات (اقتصادي- رجال أعمال) وطريقة الحجز أون لاين