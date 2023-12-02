فيديو متداول لطفل يقود سيارة في طريق وعر بالصحراء.. وهذه ردة فعل والده

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وثق مقطع فيديو مغامرة خطيرة لطفل في الصحراء حيث قاد سيارته على طريق "وعر".





الطفل يقود السيارة بتهور:



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تهور سائق:



سائق متهور



ويبدو أن والد الطفل شجعه على ذلك ولم يمنعه، وسمح له بالإنطلاق في الصحراء، الأمر الذي كاد يعرضه لخطر كبير.وكادت تلك المغامرة غير المحسوبة أن تكلف الطفل حياته لولا ستر الله، وكان رد فعل غير متوقع من الوالد الذي ظل يشجع الطفل على الأمر.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة تهور سائق وتعريضه حياة الآخرين للخطر في الدمام.يظهر الفيديو السائق وهو يقود سيارته بطريقة متهورة وغريبة الأمر الذي كاد أن يتسبب في حوادث.وطالب مغردون بمعاقبة هذا السائق على فعلته خصوصا وأن فعلته هذه كادت أن تتسبب في حادثة خطيرة.في وقت سابق، ‏تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة توقف وسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العام معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام”