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عزيمة وإصرار .. يؤدي الصلاة بساق واحدة (مشهد مؤثر)

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الرجل أثناء الصلاة
أ أ
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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر رجل بقدم واحدة وهو يؤدي الصلاة في المسجد.

الروح والعزيمة

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ويظهر الفيديو مدى الروح والعزيمة التي يتمتع بهما هذا المصلي الذي لم يتوان لحظات عن الذهاب لتأدية الفرض.اضافة اعلان

ورغم صعوبة الأمر، فإن الرجل تحامل على نفسه واستخدم عكازا لتأدية الصلاة وهو نموذج يحتذى به بين الشباب.

التكاسل عن الصلاة


في الوقت الراهن يتكاسل الكثير من للمسلمين عن أداء الصلاة في المسجد ويصلي بعضهم الصلوات في البيت بل إن الكثيرين لا يؤدون الصلاة على الإطلاق.

وضرب هذا الرجل مثالا في الصبر على المصيبة والألم فقد تحامل على نفسه ليرضي ربه ويفوز بجنة الرحمن 


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