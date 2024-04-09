"طارت كأنها لعبة في الهواء".. تصادم مروع بين سيارات في سباق أمريكي

تصادم سيارات في سباق بأمريكا:

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انفجار إطار سيارة في وجه عامل:

تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث خلال سباق سيارات في أمريكا.وكشفت صحيفة " ديلي ميل" أنه لم يصب المتفرجون بأي أذى ، وتمكن قائد السيارة من الخروج منها سالما ، فيما استجاب أفراد الطوارىء بسرعة إلى مكان الحادث .فيما أظهر مقطع الفيديو اصطدام سيارة سباق بأخرى عقب أن فقد قائدها " مارك طومسون" السيطرة عليها وطارت في الهواء عقب اصطدامها بسيارة أخرى .أيضا أظهر تجاوز السيارة للحاجز الأمني وهبطت خلف السياج ، ما أصاب المتفرجون بالذعر.وفي وقت سابق وثق مقطع فيدو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار إطار سيارة وقذف أحد العمال في الهواء أمام ورشة لإصلاح السيارات.وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، العامل وهو يعمل على تعبئة الإطار بالهواء في إحدى مدن سلطنة عمان.وفجأة وعندما كان العامل يجلس على الإطار، انفجار بطريقة مروعة وقذف العامل في الهواء، كأنه لعبة.أيضا أظهر الفيديو مدى قوة وشدة انفجار الإطار، حيث طار العامل في الهواء وسقط في الجانب الآخر من السيارة.