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شاهد.. عاصفة ترابية تجتاح جازان وتحجب الأفق

عاصفة جازان
عاصفة ترابية بجازان
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على منطقة جازان.

عاصفة ترابية في جازان

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وأظهر مقطع فيديو نشره حساب العربية السعودية في منصة إكس "تويتر"، سابقا، موجة غبار كثيف وعاصفة ترابية تحجب الأفق بجازان، لاسيما على الطرق السريعة.

توقعات حالة الطقس



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية



ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط , وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

حالة الخليج العربي



فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.


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