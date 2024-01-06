تطايرت كأنها لعبة.. هذا ما فعله مطب صناعي بعدد من المركبات في جازان (فيديو متداول)

مطب صناعي في جازان:

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غرامة المطبات الصناعية:

المواصفات القياسية للمطبات

مخالفات الأرصفة العامة

تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر مركبات تطير أمتاراً في الهواء.كما يظهر أيضا مقطع الفيديو المتداول تعرض مركبات أخرى للتلف، بسبب مطب صناعي في بلدة المضايا بمركز الحكامية بجازان.وأوضح ملتقط الفيديو المركبات التي تعرضت للتلف بسبب المطب الصناعي وتوقفت على جانبي الطريق حيث علق قائلاً:" خذوا حذركم يا شباب".وفي وقت سابق حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة المطبات الصناعية، وهي وضع مطبات صناعية دون موافقة من الجهات المختصة، بـ 10 آلاف ريال.وتتضاعف الغرامة في حال التكرار، كما حددت غرامة إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة بـ5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.وفرضت غرامة على عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات 3 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار، وصنفت الوزارة جميع المخالفات جسيمة.وصنفت الوزارة مخالفات الأرصفة العامة وأرصفة المنازل في الطرق والشوارع، وتشتمل على إتلاف الأرصفة العامة وأرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت، وتطبق عليها غرامة 5 آلاف ريال.توقيع مخالفة على إضافة الأسفلت فوق الرصيف، لتعديل المسار، بواقع 5 آلاف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">

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