بعد مرور 3 سنوات.. مشاهد جديدة مرعبة لانفجار مرفأ بيروت

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نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو جديدة تظهر مشاهد مرعبة لانفجار مرفأ بيروت والذي وقع قبل نحو 3 سنوات.



مشاهد جديدة لانفجار مرفأ بيروت:



إدخال متفجرات:



ونقل موقع "لبنان 24" عن حساب "سيف" على إكس سلسلة من التغريدات استكمالا لمنشورٍ سابق، يُظهر مشاهد مرعبة من لحظة انفجار مرفأ بيروت، ثالث أكبر انفجار في العالم، الذي هزّ لبنان منذ سنتين و7 أشهر تقريبًا.ونظرًا لقوته، وما خلّفه هذا الانفجار من كوارث، شُبّه هذا الحدث بانفجار "قنبلة هيروشيما"، نظرًا لحجم الضرر الذي لم يقتصر على بيروت فقط، إنما شمل مداه مناطق بعيدة عن بيروت، أضف إلى شعور سكان الساحل القبرصي به.وفي سبتمبر الماضي نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفت بـ"الخطيرة"، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرض قبل سنوات لانفجار مروع وخلف خسائر ضخمة.وكان الصرف قد نشر الوثيقة حينها على حسابه في منصة "إكس"، ، معلقا عليها بالقول: "هيدي قسيمة إدخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عن إن متفجرات على العنبر رقم 12..إذا كانوا على علم إن متفجرات ما حدا في ينكر".فيما تفاعل رواد مواقع التواصل وقتها بشكل كبير مع هذا المنشور، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن إدخال هذه المتفجرات، حيث وصفهم البعض بـ"المجرمين".

انفجار مرفأ بيروت:



وبعد مضي ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.