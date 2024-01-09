الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أغرب حادث سيارة في عمان (فيديو)

ا
حادث
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادثًا غريبًا من نوعه لسيارة تسقط في ملحق أحد المنازل بطريقة غريبة.

حادث سيارة غريب بعماناضافة اعلان

وأظهر الفيديو، سيارة تحاول أن تتوقف إلى جانب سيارة أخرى متوقفة بجوار منزل، إلى أن الغريب أن السيارة لم تتوقف وصطدمت بجدار المنزل وهدمته ثم سقطت في الملحق بشكل غريب.
وتسبب الحادث في هدم أجزاء من حوائط طابق المنزل، بينما لحق ضرر كبير بالسيارة من المقدمة والجوانب والسقف، وحضرت دورية من الشرطة للمعاينة.
ولم يتم الكشف عن وفيات أو إصابات بعد سقوط السيارة، خاصة أنها لم تسقط بالكامل، لكنها تعلقت في موقع سقوطها، حسبما أبان الفيديو.

سقوط سيارة من منحدر جبلي:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي،  لحظة نجاة قائد مركبة، بعد سقوطها من أعلى الجبل إلى أسفله في الأردن.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني أن السائق تعرض لكدمات خفيفة ناتجة عن قفزه من المركبة قبل أن تسقط من أعلى الجبل.
 
وفي تفاصيل الواقعة، فإنه بعد التحري والبحث تبين أن سائق المركبة هو مؤيد أحمد الخطيب، و تمكن من النجاة من موت محقق هو ووالده بسبب عدم استطاعة المركبة إكمال المسير في طريق الانحدار.

وأوضح السائق أنه كان يقود مركبة "بيك أب" ومعه والده، وعندما وصلا إلى طريق بلدة خرجا وهي "طلوع" حاد جداً لم تتمكن المركبة من إكمال المسير وبدأت بالعودة إلى الخلف.

وأضاف أنه طلب من والده النزول من المركبة، ووضع حجارة أسفل الإطارات الخلفية، بالإضافة إلى تقليل الهواء منهما.

اقرأ أيضا

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على قرية المشاش بمنطقة مكة

تطايرت كأنها لعبة.. هذا ما فعله مطب صناعي بعدد من المركبات في جازان (فيديو متداول)

شاهد.. ضباب كثيف يحجب الأفق في الطائف

بعد أن عصرته وطرحته أرضا.. نجاة تفوق الوصف لغزال من أناكوندا عملاقة

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في جازان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

Capture
8:11 م الخميس، 04 يناير 2024

شاهد.. تجاوز خاطئ يتسبب في كارثة على أحد الطرق بالصين

Capture
12:30 ص الخميس، 04 يناير 2024

انهيارات صخرية بعد هطول الأمطار على طريق جبل منجد في هروب جازان

قط
8:59 م الأربعاء، 03 يناير 2024

مشهد طريف لقطط برية تداعب مواطنا في صحراء البر

صاعقة رعدية
2:08 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تحول ليل حفر الباطن إلى نهار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب مواطن
6:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل

WhatsApp Image 2024-01-09 at 4.38.33 PM
5:42 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

19 متنزها وحديقة بعرعر لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على أفضل 7 منها

حديقة الملك فهد
4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)

GDZn6TeXcAEq1WH
3:33 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء و17 قرارًا مهمًا

رواتب المواطنين
1:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

وزير الحج
12:17 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)