أغرب حادث سيارة في عمان (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق حادثًا غريبًا من نوعه لسيارة تسقط في ملحق أحد المنازل بطريقة غريبة.





حادث سيارة غريب بعمان اضافة اعلان



سقوط سيارة من منحدر جبلي:



وأظهر الفيديو، سيارة تحاول أن تتوقف إلى جانب سيارة أخرى متوقفة بجوار منزل، إلى أن الغريب أن السيارة لم تتوقف وصطدمت بجدار المنزل وهدمته ثم سقطت في الملحق بشكل غريب.وتسبب الحادث في هدم أجزاء من حوائط طابق المنزل، بينما لحق ضرر كبير بالسيارة من المقدمة والجوانب والسقف، وحضرت دورية من الشرطة للمعاينة.ولم يتم الكشف عن وفيات أو إصابات بعد سقوط السيارة، خاصة أنها لم تسقط بالكامل، لكنها تعلقت في موقع سقوطها، حسبما أبان الفيديو.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة نجاة قائد مركبة، بعد سقوطها من أعلى الجبل إلى أسفله في الأردن.ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني أن السائق تعرض لكدمات خفيفة ناتجة عن قفزه من المركبة قبل أن تسقط من أعلى الجبل.وفي تفاصيل الواقعة، فإنه بعد التحري والبحث تبين أن سائق المركبة هو مؤيد أحمد الخطيب، و تمكن من النجاة من موت محقق هو ووالده بسبب عدم استطاعة المركبة إكمال المسير في طريق الانحدار.وأوضح السائق أنه كان يقود مركبة "بيك أب" ومعه والده، وعندما وصلا إلى طريق بلدة خرجا وهي "طلوع" حاد جداً لم تتمكن المركبة من إكمال المسير وبدأت بالعودة إلى الخلف.وأضاف أنه طلب من والده النزول من المركبة، ووضع حجارة أسفل الإطارات الخلفية، بالإضافة إلى تقليل الهواء منهما.