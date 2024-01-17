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أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة إطلاقَ قناتِه التّعليميّة، على منصَّة "يوتيوب".

وباسم: "العربيّة للعالم- للأطفال"؛ تم إطلاق القناة لبناء نموذجٍ تعليميٍّ مرئيٍّ شائق، يقرّبُ اللُّغةَ العربيّة للأطفال الرّاغبين في تعلُّمها بنمطٍ إثرائيٍّ فاعل؛ بتقديم محتوى عربي تعليمي إثرائي مُيسّر وعصري. اضافة اعلان





مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة يطلقُ قناتَه التّعليميّة للأطفال



مميزات قناة مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيّة



وتسعى هذه القناة إلى تعزيز فاعليّة الأدواتِ التّعليميّة؛ باستخدام مقاطع تعليميّة قصيرة؛ لتعليم اللُّغة العربيّة للطفل، وإثرائه إثراءً فاعلًا، وهي تستهدف جمهورَ الأطفال من: أبناء العرب المهاجرين، والنّاطقين بغيرها، للفئة العمرية من (5) إلى (12) سنة، بهدف:1 - بناء منصَّةٍ تعليميّةٍ للأطفال وتطويرها؛ بتوفير تجرِبةٍ لتعليم اللُّغة العربيّة بجودةٍ عاليةٍ.2 - وضع اللُّغة العربيّة في متناول الفئة المستهدفة، عن طريق: مجموعةٍ واسعةٍ من الأدوات والطرق.3 - تعليم الأطفال الحروف العربية صوتًا ورسمًا واسمًا، وتمييز الحروف المتقاربة، والمتجانسة، والمتشابهة، وغير المألوفة خارج العربيّة.4 - وتعزيز وعيهم بالبناء الصَّوتي للنَّص العربي، مع إكسابهم العديد من المفردات الرّئيسة والشّائعة الاستخدام، مثل: "الأرقام، والألوان، والحركة، والطّبيعة، وعناصر البيئة"، وكذلك تعليمهم مهارات استخدام "الضّمائر، وأسماء الإشارة".5 – مساعدة الأطفال على اكتساب المفردات اللَّصيقة بحاجاتهم ومشاعرهم، وما يحتاجون إلى التّعبير عنه، وتعليمهم أنواع الجملة العربيّة وتركيبها، والتّدريب على مهارة الوصف، وتغذية خيال الطفل وعاطفته بالنُّصوص العربيّة، وتنمية مفرداته وقدرته على "الاستماع، والتَّحدُّث، والفهم، والقراءة" لنصٍّ عميقٍ تعبيري يتواءَم مع عمره ومستواه التعليمي.6 - رفع الوعي الصَّوتي بالنَّص العربي لدى الأطفال، وإكسابه مهارة قراءة الشِّعر، ومعرفة بعض الأوزان الشّائعة، وتعزيز الوعي القيمي والحضاري من خلال اللُّغة، وإكسابه معرفة بلاغيّة وأدبيّة تتناسب مع مستواه التعليمي، وتعزّز ثقافته العربيّة.وتتميز القناة (https://www.youtube.com/@Arabic4world_kids ) بتنوع مساراتها التّعليميّة التي تُيسّر الوصول إلى الموضوعات المستهدفة؛ حيث جُمِعَ وأُلِّفَ محتوى القناة بالتّعاون مع نخبةٍ من الخبراء المختصين بمجال تعليم اللُّغة العربيّة، ويتضمن موضوعات: (ننطق بالحرف العربي)، و(أغنياتٌ عربيّة)، و(كيف أعبِّرُ عن ...؟)، و(الطّبيعة من حولنا)، و(حكايات فهد وفرح)، و(هيَّا نقرأُ الشِّعرَ)، و(وقتُ العائلة المميَّز)، و(قصصٌ وحكاياتٌ)، فيما صُمِّمت القناةُ بهُويَّةٍ ملهمةٍ.يذكر أنَّ المجمع يعدُّ مرجعًا عالميًّا في تعليم اللُّغة العربيّة للنّاطقين بغيرها؛ لتقديمه مشروعات، ومبادرات، ومنتجات، وتطبيقات، ووسائل تّعليميّة جديدة ومبتكرة؛ وهو ما جعلهُ متميّزًا في توفير تعليم من الطّراز العالمي، وفقًا لأهدافه الإستراتيجيّة في المحافظة على سلامة اللُّغة العربيّة وهُويّتها، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة وخارجها.