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مجلس شؤون الأسرة يدعو للإبلاغ عن حالات الإيذاء

شئون الاسرة
مجلس شؤون الأسرة
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دعا مجلس شؤون الأسرة للإبلاغ عن أي حالة إيذاء تشهدها، والاستعانة بالجهات المختصة للنظر في البلاغ فورًا.

نظام الحماية من الإيذاءاضافة اعلان

وتنص المادة التاسعة من نظام الحماية من الإيذاء: "إذا تبين للوزارة (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها".

نظام الحماية من الإيذاء

ويهدف نظام الحماية من الإيذاء إلى الآتي:
1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.
3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه.
5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.
6 - إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

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