"شؤون الأسرة" يوضح كيفية دعم الصحة النفسية لليافعين

أ أ

كشف مجلس شؤون الأسرة، أنه من أجل أسرة واعية فإن اليافعين يمرون بمرحلة مهمة تفصلهم عن مرحلة الطفولة وتهيئهم لمرحلة النُّضج. اضافة اعلان





أخطر مراحل العمر لدي اليافعين



التحديات الصحية التي تواجه اليافعين



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن اليافعين يحتاجون خلالها إلى دعم الأسرة وتفهّمهم لمرحلتهم الانتقالية، التي تأتي على هذا النحو:1 – المرحلة الأولى: من 10 لـ 13 سنة.2 – المرحلة الثانية: من 14 لـ 16 سنة.3 – المرحلة الثالثة: من 17 لـ 19 سنة.وأضاف مجلس شؤون الأسرة أن أبرز التحديات الصحية التي تواجه اليافعين، تتلخص فيما يأتي:1 – اكتساب الوزن الزائد.2 – الاضطرابات النفسية.3 – قصور الأداء الدراسي.

دعم الصحة النفسية لليافعين



وبين المجلس أنه يمكن دعم الصحة النفسية لليافعين من خلال طرق عديدة أبرزها:1 – الحديث معهم حول حياتهم اليومية والاستماع لهم.2 – تشجيعهم على اكتساب المهارات لتعزيز قدراتهم المعرفية.3 – تحفيزهم على اتخاذ روتين صحي يحافظ على اتزانهم الجسدي والنفسي.