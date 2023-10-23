لا غنى عنها في منزلك.. 3 أشياء يمكن أن تنقذ حياة طفلك

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حتى الأشياء البسيطة في المنزل يمكن أن تصنع الفارق إذا ما تعرض الطفل لحادث – لا قدر الله - قد يترتب عليه مخاطر على حياته إذا لم يكن هناك تدخل سريع لإنقاذه. اضافة اعلان

وتتعدد المخاطر التي يمكن أن يكون لتلك الأدوات دور في إصلاحها، بدءًا من الحروق وحتى ابتلاع الطفل للبطارية عن طريق الخطأ، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

وتنصح نيكي جوركوتس، مؤسسة الإسعافات الأولية للأطفال (تيني هيرتس إيديوكيشن)، بالاحتفاظ بثلاثة أشياء دائمًا في المنزل، كما أوضحت في مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام".





العسل



كريم إزالة الشعر



ورق التغليف



وطلبت المسعفة السابقة، الاحتفاظ بالعسل في المنزل لعلاج ابتلاع بطارية الزر عن طريق الخطأ، وهي حالة طبية طارئة خطيرة وتتطلب عناية طبية فورية.وتوصي الإرشادات الصحية الأمريكية بإعطاء 10 مل من العسل للطفل لمدة 10 دقائق للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة. مع ذلك، لا ينبغي تأخير الذهاب إلى المستشفى لمجرد إعطائهم العسل.يمكن استخدام كريم إزالة الشعر لعلاج عاصبة الشعر المؤلمة – وذلك عندما يحدث التفاف الشعر وكذلك الخيط بإحكام حول إصبع القدم، وأحيانًا إصبع اليد أو الأعضاء التناسلية أو أجزاء أخرى من الجسم.وتعد هذه الحالة نادرة نسبيًا عند الأطفال، ولكنها تحدث بشكل عام من أربعة أيام إلى 19 شهرًا، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وقالت المسعفة السابقة: "إذا لم تبدو العاصبة عميقة جدًا ولم يكن هناك أي ضرر للجلد، فيمكنك تجربة هذا العلاج".ويتضمن ذلك:ضعي كمية قليلة من كريم إزالة الشعر على المنطقة واتركيها لمدة 10 دقائق.اشطفي بالماء الدافئ.إذا بقي الشعر ملفوفًا، خذي طفلك إلى قسم الطوارئ على الفور.أخيرًا، يمكن استخدام ورق التغليف لعلاج الحروق والوقاية من الالتهابات، على حد قولها.وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بإيقاف الحرق فورًا عن طريق تحريك المنطقة المصابة بعيدًا عن الحرارة.قم بإزالة الملابس أو المجوهرات القريبة من المنطقة وبتبريد الحرق تحت الماء البارد أو الفاتر - وليس المثلج - لمدة 20 دقيقة.قالت المسعفة السابقة: “بعد الانتهاء من الإسعافات الأولية للحرق، يجب تغطيته للحماية من المزيد من الضرر. من المهم استخدام شيء لا يلتصق بالحرق، لأن ذلك قد يسبب المزيد من الضرر عندما تقوم بإزالة الغطاء".وأضافت: "إن استخدام شيء غير لاصق لتغطية الحرق أمر مهم للغاية. شيء بسيط مثل ورق التغليف يقوم بعمل ممتاز".