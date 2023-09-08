الجمعة، 23 صفر 1445 ، 08 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"شؤون الأسرة" يستعرض جهود حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

شئون الاسرة
"شؤون الاسرة يستعرض جهود حماية الأطفال في الفضاء السيبراني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اختتمت أعمال مؤتمر "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل" التي انعقدت في إمارة أبوظبي أمس الخميس، بمشاركة وفد من المملكة رأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة خليل آل خليل.اضافة اعلان
وأكدت "آل خليل"، في كلمتها جهود المملكة الرائدة في حماية الأطفال عبر الإنترنت، التي من أبرزها إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبادرة عالمية لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني.


الشركاء أصحاب المصلحة

وأضافت أن اللجنة الاستشارية للطفولة في المجلس الأولى من نوعها في المملكة، وتعمل على إيصال صوت الطفل لأطياف المجتمع كافة.
مبينة أن مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الشركاء أصحاب المصلحة شرع بالعمل على برنامج "الإنترنت الآمن للأطفال".
ويهدف البرنامج إلى تطوير إطار عمل وطني لحماية الأطفال من الإيذاء عبر الإنترنت، بتوفير فضاء إلكتروني آمن وصديق للطفل، يتم فيه حماية الأطفال من السلوكيات والتجارة الضارة عبر الإنترنت.


الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت

ويحمي البرنامج أيضا الأطفال من الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت، والحد من أي حواجز مجتمعية قد تنشأ بفعل استخدام الإنترنت.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة من النظام الصحي في المملكة تختص بصحة الأم والطفل وبرامج التحصين، حيث يتم تقديم معلومات توعوية باستمرار.


خدمات صحية عالية المستوى

وأشارت إلى توفير خدمات صحية عالية المستوى في أقسام رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وأضافت آل خليل أن هيئة الصحة العامة تهدف إلى حماية الصحة، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضا

فوائد الختان - طفل رضيع
8:26 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

من سنن الفطرة.. 5 فوائد صحية لختان الطفل

الطلاب في إحدى الفصول الدراسية
7:50 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"التنمية الاجتماعية" تكشف حقيقة سجن ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة

طفل يذاكر دروسه
10:08 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

6 نصائح مهمة لتعزيز مهارات التعبير لدى الأطفال

النيابة 1
3:45 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تفاصيل جديدة حول حبس ولي الأمر المتغيب نجله عن الدراسة 20 يومًا

اقرأ أيضا

تقي من أمراض مميتة.. فوائد فواكه الخريف للأطفال

خبراء: محتوى بعض المشاهير خارج عن النص.. ويسبب هذه الأضرار على الأطفال

خرافة قمل الرأس.. 3علاجات تساعدك على تنظيف شعر طفلك

دراسة: الأطفال في عامهم الأول يحرمون آباءهم من النوم شهرين كاملين

"رمز تعبيري سري".. طريقة استخدام الهاتف لإنقاذ طفلك من المواقف الصعبة؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

سمنة الطفل
2:30 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: السمنة وزيادة الوزن في الطفولة ترتبط بخطر الاكتئاب

2023-09-05_19-49-57
7:25 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

في خطوات بسيطة.. تقوية ذاكرة الأطفال وعلاج النسيان المتكرر

نشاط الأطفال في منصات وسائل التواصل الاجتماعي
3:28 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تفعيل الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب الإلكترونية

أطعمة
3:24 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تحتوي على الفواكه والخضروات.. 8 أطعمة مدهشة لا غنى لك عنها يوميًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
10:01 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص وموعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

الأمن يُهاجم تجار السموم
9:46 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

حساب المواطن
9:03 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

قبل يومين من صرف دفعة سبتمبر.. تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

الراتب
8:10 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. كيف تحصل على قرض الأسرة حتى 100 ألف ريال؟

الطلاب في إحدى الفصول الدراسية
7:50 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"التنمية الاجتماعية" تكشف حقيقة سجن ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة

براءة اختراع
7:06 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%