"شؤون الأسرة" يستعرض جهود حماية الأطفال في الفضاء السيبراني

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اختتمت أعمال مؤتمر "حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل" التي انعقدت في إمارة أبوظبي أمس الخميس، بمشاركة وفد من المملكة رأسه الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة خليل آل خليل. اضافة اعلان

وأكدت "آل خليل"، في كلمتها جهود المملكة الرائدة في حماية الأطفال عبر الإنترنت، التي من أبرزها إطلاق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مبادرة عالمية لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني.





الشركاء أصحاب المصلحة





الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت





خدمات صحية عالية المستوى



وأضافت أن اللجنة الاستشارية للطفولة في المجلس الأولى من نوعها في المملكة، وتعمل على إيصال صوت الطفل لأطياف المجتمع كافة.مبينة أن مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الشركاء أصحاب المصلحة شرع بالعمل على برنامج "الإنترنت الآمن للأطفال".ويهدف البرنامج إلى تطوير إطار عمل وطني لحماية الأطفال من الإيذاء عبر الإنترنت، بتوفير فضاء إلكتروني آمن وصديق للطفل، يتم فيه حماية الأطفال من السلوكيات والتجارة الضارة عبر الإنترنت.ويحمي البرنامج أيضا الأطفال من الاستخدام المبالغ فيه للإنترنت، والحد من أي حواجز مجتمعية قد تنشأ بفعل استخدام الإنترنت.وأشارت إلى أن المادة الرابعة من النظام الصحي في المملكة تختص بصحة الأم والطفل وبرامج التحصين، حيث يتم تقديم معلومات توعوية باستمرار.وأشارت إلى توفير خدمات صحية عالية المستوى في أقسام رعاية الأمومة والطفولة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.وأضافت آل خليل أن هيئة الصحة العامة تهدف إلى حماية الصحة، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقة.