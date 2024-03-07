الصحة: 6 أضرار خطيرة للسمنة على الأطفال

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حذرت وزارة الصحة، من خطورة السمنة على الأطفال، مؤكدة أن السمنة ليست مجرد زيادة نسبة الدهون، ولكن لها تأثيرها صحية خطيرة.



أضرار خطيرة للسمنة



مشاكل نفسية للسمنة



أطعمة تضر بصحة الطفل



أطعمة مفيدة لصحة الطفل



وتشمل مخاطر السمنة على الأطفال وفقا لما أكدته وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، ما يلي:- ارتفاع كوليسترول الدم- مشاكل في المرارة- ارتفاع ضغط الدم- داء السكري النوع الثاني- مشاكل المفاصل- مشاكل في التنفسأما عن الأضرار النفسية والاجتماعية للسمنة على الأطفال فتتمثل فيما يلي:- مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب وضعف الثقة في النفس- مشاكل اجتماعية مثل التعرض للتنمر- استمرار السمنة بعد البلوغوأشارت الصحة إلى أن 20% من سكان المملكة العربية السعودية في عام 2019 من عمر 18 سنة فأعلى مصابون بالسمنة.وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للعناية بطعام وغذاء الطفل لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وللوقاية من السمنة ومخاطرها.ونصحت الصحة بأهمية تجنب الوجبات التالية في طعام الطفل: "الزبادي بالنكهات، إضافة السكر بالمشروبات، المشروبات الغازية، البطاطس المقلية، رقائق البطاطس، الأطعمة المقلية".كما أكدت الصحة على أهمية تقديم الأطعمة التالية للطفل : "زبادي قليل الدسم مع إضافة الفواكه، إضافة ملعقة صغيرة من العسل، العصائر الطبيعية أو الحليبي، جزر أو بطاطبس مشوي بالفرن، مكسرات غير مملحة أو فشار، أطعمة مشوية".وأشارت وزارة الصحة، إلى أن 39 مليون طفل دون سن الخامسة حول العالم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.