نصف مليون دولار.. فيراري تكشف عن سيارة رياضية جديدة.. كم تبلغ قوتها؟

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كشفت شركة فيراري الإيطالية العريقة عن سيارة رياضية جديدة بمحرك احتراق داخلي بقيمة 395 ألف يورو (423 ألف دولار) وبقوة هائلة.





سيارة رياضية جديدة من فيراري



سيارة فيراري بقوة 819 حصانًا



وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن السيارة الجديدة اسمها "12Cilindri"، وهناك نسخة مكشوفة منها بقيمة 435 ألف يورو (467 ألف دولار)، وهي مستوحاة من طرازات سيارات فيراري في الستينيات من القرن الماضي، وتمثل خيارًا جديدًا وسط العديد من السيارات التي بيعت بالكامل.وتُظهِر السيارة ذات المقعدين قدرة فيراري على بيع سيارات تكلف في المتوسط أربعة أضعاف سعر سيارات شركة بورشه الألمانية التي تشتهر بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، وفقا لبلومبيرج.وقامت فيراري برفع الأسعار واستفادت من كون المشترين الأثرياء أقل تأثرًا بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.وبينما بدأت الشركة في التحول نحو السيارات الكهربائية، فإنها تعتمد إلى حد كبير على محركات الاحتراق المربحة للغاية لتعزيز هوامش الربح.وأشارت الوكالة إلى أنه تم الكشف عن السيارة الجديدة، الخميس، في ميامي قبيل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في المدينة، وهي تتميز بمحرك 12 أسطوانة (سيلندر) بقوة 819 حصانًا.وستبدأ عمليات تسليم النسخة ذات السقف المغلق بحلول نهاية هذا العام، مع وصول السيارة المكشوفة في أوائل عام 2025. ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على عدد السيارات التي سيتم تصنيعها من هذا الطراز.ويبلغ وزن السيارة 1560 كلغ، مع سرعة قصوى تبلغ أكثر من 211 ميلاً في الساعة (339 كلم في الساعة)، ويمكن للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 2.9 ثانية.