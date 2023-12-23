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"مرسيدس" تبتكر طريقة لتعريف السائقين بالقيادة الذاتية

مرسيدس بنز
مرسيدس
أ أ
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ابتكرت شركة مرسيدس طريقة جديدة لتعريف السائقين الآخرين بأن قائد هذه السيارة قام بتفعيل القيادة الآليّة الكاملة وذلك بإظهار لون فيروزي مميز على مصابيحها من كل جانب.
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دراسة مستفيضة لاختيار اللون:



واختيار اللون أتى بعد دراسة مستفيضة فهو يضمن عدم الخلط بينه وبين ألوان أضواء السيارات الأخرى، كذلك مختلف عن اللون الأزرق الغامق الذي تستخدمه سيارات الشرطة والطوارئ.

بدايةً من 2024 سيكون هذا النظام متاح في طرازات S-Class و EQS في ولايتين أمريكيتين (كاليفورنيا ونيفادا) حيث لم تحظى بموافقات من ولايات أخرى أو دول أخرى حتى الآن لكنها تعتقد أن أمر الموافقات مسألة وقت فقط.


في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 145 مركبة مرسيدس "S-Class" من إنتاج الفترة "2020 – 2022"، وذلك لوجود خلل في تثبيت الوصلة الأرضية الكهربائية في الصندوق الخلفي.

نظام الثبات الإلكتروني


وقالت الوزارة إن هذا الخلل قد يؤدي لارتفاع حرارة التوصيلات وعدم عمل نظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس"، حيث أشارت الى أنها ستقوم بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa.
وقالت الوزارة إنها سوف تتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

خطر أثناء القيادة


وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن استدعاء أكثر من 700 سيارة "مرسيدس بنز"، بسبب خلل فني يترتب عليه خطر أثناء القيادة.
وأرجعت الوزارة، قرارها باستدعاء السيارات المصنعة بين عامي 2021 و2023، إلى خلل في مضخة الوقود.

خطر وقوع حادثوقالت إن الخلل "قد يؤدي إلى فقد عزم المركبة أثناء القيادة، وتوقف المركبة عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث".
ودعت الوزارة، ملاك السيارات المشار إليها إلى التواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للسيارات لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.

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