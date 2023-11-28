منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

لا يعرف الكثيرون من سائقي السيارات حقائق معاني أسماء
سياراتهم، ولماذا سُميت بذلك، إلا أنهم يهتمون بقدرة السيارة وإمكاناتها ومناسبتها
مع حاجاتهم الأساسية.
وربما يحلم البعض منذ الطفولة بسيارة “هوندا”، وقد يحب تغييرها إلى “بي أم دبليو” في المراهقة، وعند الخمسين سيختار “بورشه”، لكنه لا يدري معاني هذه الكلمات التي تستحق دفع مئات الآلاف بل والملايين أحيانًا من الأموال من أجل شرائها.
معنى كلمة سيارةفي اللغة، السيارة هي مركبة آلية تسير بمحرك للبنزين
تستخدم للركوب والنقل، وهي مؤنث لـ “سيار” التي تستخدم للدلالة على حركة الكواكب
والنجوم.
وتتميز هذه الكلمة في مجتمعاتنا العربية لورودها في القرآن الكريم بالعديد من الآيات، التي نذكر منها: سورة يوسف، آية 19: "وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ".
حقائق أسماء السياراتوبعد ذلك، جاء الوقت للكشف عن حقائق وأبعاد أسماء
السيارات:
تويوتانسبة الى كيشيرو تويودا، مالك ومؤسس الشركة التي تحولت
الى تويوتا بالتاء وذلك لسهولة الكتابة واللفظ بحرف التاء باليابانية وتعني الكلمة
حقل الارز الخصب.
لكزسوتعني الفخامة من دون أي أبعاد أو معلومات خاصة بها،
فهي سيارة الأناقة والتميز.
مرسيدسيعود اسم هذه العلامة العملاقة الى ابنة أحد منظمي
سباقات السرعة “مرسيدس إميل يلينك” الذي تفاءل باسمها عند فوزه في السباق مما روج
هذا الاسم الذي يعني النعمة والبركة.
فولفويبدو أن الشركة لا تعلم المعنى الحقيقي لاسمها حيث إنه
يعني "التدحرج باستمرار".
أوديهي اسم أحد المؤسسين، وقد اختير للدلالة على الاستمتاع
والسعادة.
أوستين مارتننسبة إلى مالك الشركة الأساسي ليونيل مارتن وكلمة
اوستين هي المنطقة التي تقام بها السباقات.
فولكس فاجنعلامة صريحة مع زبائنها، فتسميتها تعني سيارة الشعب.
كاديلاكتعود هذه التسمية إلى تكريم مكتشف منطقة ديترويت التي
تشكل عاصمة لمعارض السيارات “لوميه كاديلاك”.
فورد
وهي تعود إلى مؤسس الشركة هنري فورد.