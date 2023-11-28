منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

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لا يعرف الكثيرون من سائقي السيارات حقائق معاني أسماء سياراتهم، ولماذا سُميت بذلك، إلا أنهم يهتمون بقدرة السيارة وإمكاناتها ومناسبتها مع حاجاتهم الأساسية. اضافة اعلان

وربما يحلم البعض منذ الطفولة بسيارة “هوندا”، وقد يحب تغييرها إلى “بي أم دبليو” في المراهقة، وعند الخمسين سيختار “بورشه”، لكنه لا يدري معاني هذه الكلمات التي تستحق دفع مئات الآلاف بل والملايين أحيانًا من الأموال من أجل شرائها.





معنى كلمة سيارة



حقائق أسماء السيارات



تويوتا



لكزس



مرسيدس



فولفو



أودي



أوستين مارتن



فولكس فاجن



كاديلاك



فورد

سوزوكي



لاند كروز



هيونداي



سوبارو ليجاس



ميتسوبيشي



جاكوار



بي إم دبليو



هوندا



لامبورجيني



انفينيتي



في اللغة، السيارة هي مركبة آلية تسير بمحرك للبنزين تستخدم للركوب والنقل، وهي مؤنث لـ “سيار” التي تستخدم للدلالة على حركة الكواكب والنجوم.وتتميز هذه الكلمة في مجتمعاتنا العربية لورودها في القرآن الكريم بالعديد من الآيات، التي نذكر منها: سورة يوسف، آية 19: "وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ".وبعد ذلك، جاء الوقت للكشف عن حقائق وأبعاد أسماء السيارات:نسبة الى كيشيرو تويودا، مالك ومؤسس الشركة التي تحولت الى تويوتا بالتاء وذلك لسهولة الكتابة واللفظ بحرف التاء باليابانية وتعني الكلمة حقل الارز الخصب.وتعني الفخامة من دون أي أبعاد أو معلومات خاصة بها، فهي سيارة الأناقة والتميز.يعود اسم هذه العلامة العملاقة الى ابنة أحد منظمي سباقات السرعة “مرسيدس إميل يلينك” الذي تفاءل باسمها عند فوزه في السباق مما روج هذا الاسم الذي يعني النعمة والبركة.يبدو أن الشركة لا تعلم المعنى الحقيقي لاسمها حيث إنه يعني "التدحرج باستمرار".هي اسم أحد المؤسسين، وقد اختير للدلالة على الاستمتاع والسعادة.نسبة إلى مالك الشركة الأساسي ليونيل مارتن وكلمة اوستين هي المنطقة التي تقام بها السباقات.علامة صريحة مع زبائنها، فتسميتها تعني سيارة الشعب.تعود هذه التسمية إلى تكريم مكتشف منطقة ديترويت التي تشكل عاصمة لمعارض السيارات “لوميه كاديلاك”.وهي تعود إلى مؤسس الشركة هنري فورد.هي أيضًا تعود الى مؤسس الشركة ميتشيبو سوزوكي، وهي تعني شجرة الأجراس.يبدو أن الشركة عالمة بدلالة الاسم حيث إنه يرمز إلى قوة السيارة، إذ يعني قاهر الأرض.تعني سيارة المدينة، وهي بالفعل كذلك حيث يفضلها الكثير من السائقين في المدن والطرقات الساحلية.وهي السيارة المفضلة لدى المتميزين والعاشقين للقوة والرزانة، وتدل تسميتها على الأمر القديم المتوارث.هي تعني الجواهر الثلاثة.هي بكل تأكيد تعني الفهد.وهي تتجزأ إلى الاحرف الأولى لعبارة مصانع سيارات بايرن.هي الأسطورة، وتعود التسمية إلى صاحب الشركة هوندا سيوتشيرو.وهي تعني الثور الهائج ونسبة إلى مؤسس الشركة فيروتشو لامبورجيني.وهي دون أدنى شك، عدم الوصول الى النهاية.