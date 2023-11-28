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منها تويوتا ومرسيدس.. حقائق لا تعرفها عن معاني أسماء السيارات

معاني أسماء السيارات
معاني أسماء السيارات
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لا يعرف الكثيرون من سائقي السيارات حقائق معاني أسماء سياراتهم، ولماذا سُميت بذلك، إلا أنهم يهتمون بقدرة السيارة وإمكاناتها ومناسبتها مع حاجاتهم الأساسية.اضافة اعلان
وربما يحلم البعض منذ الطفولة بسيارة “هوندا”، وقد يحب تغييرها إلى “بي أم دبليو” في المراهقة، وعند الخمسين سيختار “بورشه”، لكنه لا يدري معاني هذه الكلمات التي تستحق دفع مئات الآلاف بل والملايين أحيانًا من الأموال من أجل شرائها.

معنى كلمة سيارة

في اللغة، السيارة هي مركبة آلية تسير بمحرك للبنزين تستخدم للركوب والنقل، وهي مؤنث لـ “سيار” التي تستخدم للدلالة على حركة الكواكب والنجوم.
وتتميز هذه الكلمة في مجتمعاتنا العربية لورودها في القرآن الكريم بالعديد من الآيات، التي نذكر منها: سورة يوسف، آية 19: "وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ".


حقائق أسماء السيارات

وبعد ذلك، جاء الوقت للكشف عن حقائق وأبعاد أسماء السيارات:

تويوتا

نسبة الى كيشيرو تويودا، مالك ومؤسس الشركة التي تحولت الى تويوتا بالتاء وذلك لسهولة الكتابة واللفظ بحرف التاء باليابانية وتعني الكلمة حقل الارز الخصب.

لكزس

وتعني الفخامة من دون أي أبعاد أو معلومات خاصة بها، فهي سيارة الأناقة والتميز.

مرسيدس

يعود اسم هذه العلامة العملاقة الى ابنة أحد منظمي سباقات السرعة “مرسيدس إميل يلينك” الذي تفاءل باسمها عند فوزه في السباق مما روج هذا الاسم الذي يعني النعمة والبركة.

فولفو

يبدو أن الشركة لا تعلم المعنى الحقيقي لاسمها حيث إنه يعني "التدحرج باستمرار".

أودي

هي اسم أحد المؤسسين، وقد اختير للدلالة على الاستمتاع والسعادة.

أوستين مارتن

نسبة إلى مالك الشركة الأساسي ليونيل مارتن وكلمة اوستين هي المنطقة التي تقام بها السباقات.

فولكس فاجن

علامة صريحة مع زبائنها، فتسميتها تعني سيارة الشعب.

كاديلاك

تعود هذه التسمية إلى تكريم مكتشف منطقة ديترويت التي تشكل عاصمة لمعارض السيارات “لوميه كاديلاك”.

فورد


وهي تعود إلى مؤسس الشركة هنري فورد.

سوزوكي

هي أيضًا تعود الى مؤسس الشركة ميتشيبو سوزوكي، وهي تعني شجرة الأجراس.


لاند كروز

يبدو أن الشركة عالمة بدلالة الاسم حيث إنه يرمز إلى قوة السيارة، إذ يعني قاهر الأرض.

هيونداي

تعني سيارة المدينة، وهي بالفعل كذلك حيث يفضلها الكثير من السائقين في المدن والطرقات الساحلية.

سوبارو ليجاس

وهي السيارة المفضلة لدى المتميزين والعاشقين للقوة والرزانة، وتدل تسميتها على الأمر القديم المتوارث.

ميتسوبيشي

هي تعني الجواهر الثلاثة.

جاكوار

هي بكل تأكيد تعني الفهد.

بي إم دبليو

وهي تتجزأ إلى الاحرف الأولى لعبارة مصانع سيارات بايرن.

هوندا

هي الأسطورة، وتعود التسمية إلى صاحب الشركة هوندا سيوتشيرو.

لامبورجيني

وهي تعني الثور الهائج ونسبة إلى مؤسس الشركة فيروتشو لامبورجيني.

انفينيتي

وهي دون أدنى شك، عدم الوصول الى النهاية.

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