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سيارة أوروبية تحطم الرقم القياسي لسرعة السيارات الكهربائية

سيارة فائقة السرعة
سيارة فائقة السرعة
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تمكنت شركة صناعة السيارات الكهربائية فائقة القوة الكرواتية ريماك من تطوير أسرع سيارة كهربائية تسير بالعكس في العالم، ونجحت في تحطيم الرقم القياسي المستمر منذ 22 عاماً.اضافة اعلان

سيارة فائقة السرعة


وتفصيلا، استطاع السائق جوران درانداك قيادة السيارة ريماك نيفيرا بسرعة وصلت إلى 257.74 كيلومتر في الساعة، في منشأة بابينبورغ لاختبارات السيارات في ألمانيا، وكان الرقم القياسي السابق 165.08 كيلومتر في الساعة وسجلته السيارة كيترهام7 فايربليد.
في الوقت نفسه قالت شركة ريماك إنها طورت هذه السيارة الكهربائية فائقة السرعة بهدف المتعة فقط.
وقال ماتيا رينتش المهندس في ريماك: "ظهر أثناء تطويرنا للسيارة نيفيرا  أنها قد تكون أسرع سيارة تسير بالعكس في العالم، لكننا كنا نضحك على هذا الأمر.. لكن الآن بدأنا الحديث عن كم المتعة  التي سنحظى بها عندما تجرب هذه السيارة".

مواصفات السيارة الجديدة

وعلى عكس أي سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي تقليدي، فإن السيارة الكهربائية نيفيرا لا تحتوي على صندوق تروس، حيث تدفع المحركات الكهربائية الأربعة معاً السيارة إما إلى الأمام أو إلى الخلف.
 ويعني هذا أن نفس القوة التي تدفع نيفيرا عند السير إلى الأمام تدفعها عند السير للخلف، مع إمكانية وصولها إلى سرعة 160 كيلومتراً في الساعة خلال 3.21 ثانية وإلى 320 كيلومتراً في الساعة خلال أقل من 11 ثانية.
 وقدمت شركة ريماك السيارة نيفيرا المحطمة للأرقام القياسية بلون أخضر زاهٍ وأنتجت منها 12 نموذجاً فقط.
يذكر أن مقر شركة ريماك يوجد في إحدى ضواحي العاصمة الكرواتية زغرب، ولديها فروع في أنحاء أوروبا.

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