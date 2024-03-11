دودج تشارجر دايتونا.. أول سيارات كهربائية بمحرك 670 حصانًا

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يمثل انطلاق مجموعة سيارات "دودج تشارجر دايتونا"، نقطة فارقة في تاريخ سيارات العضلات الأمريكية.





أول سيارة كهربائية من دودج



السيارة يمكن ترقيتها إلى 670 حصانًا



وحسب "شوت سعودي"، فقد تأكد أنه خلال شهور سيتم طرح دودج تشارجر 2024 الجديدة كليًا وفئة دايتونا SRT، كأول سيارة كهربائية من دودج، ذات عضلات أمريكية بمحركات كهربائية.وتتميز دودج تشارجر الكهربائية بالإضافة لمحركاتها بنظام دفع كلي قياسي.وتعود السيارة إلى جذورها العريقة كسيارة كوبية، تهدف دودج لتحقيق عدة أهداف مع تشارجر الجديدة كوسيلة للتكيف مع المستقبل مع الحفاظ على الأداء والتراث.ويمكن للسيارة توفير ما يصل إلى 670 حصانًا، وتمثل أرقام الأداء تقدمًا كبيرًا في عائلة دودج صاحبة التاريخ العميق في محركات الاحتراق الداخلي.وتأتي Scat Pack بقوى 630 حصان ويمكن ترقيتها إلى 670 حصانًا لتوفر تسارع 0-100 كم/س في 11.5 ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 216 كيلو مترًا في الساعة.