الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بهذه الدولة.. طلاب يصنعون أسرع سيارة كهربائية في العالم

اسرع سيارة
أسرع سيارة كهربائية في العالم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حطم فريق سباق سويسري الرقم القياسي العالمي لسرعة السيارة الكهربائية الذي كان يحمله فريق من جامعة شتوتغارت بزمن قدره 1.461 ثانية.اضافة اعلان
ونجح الفريق في تصميم سيارة قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في أقل من ثانية. لتصبح أسرع سيارة كهربائية في العالم.


تصميم سيارة استثنائية

استغرق تصميم هذه السيارة الاستثنائية التي استغرق حوالي العام وتسمى "Mythen" في إشارة إلى قمتين سويسريتين تحملان الاسم نفسه.
وجاءت السيارة نتيجة للتعاون بين 20 طالبا من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية من جامعتي زيورخ ولوسيرن المنخرطون في "نادي رياضة السيارات الأكاديمي زيوريخ. "AMZ"


تحويل سيارة فورمولا   

وصرح يان برنارد طالب ومدير المحركات في المشروع لموقع "سكاي نيوز عربية"، بقوله: "أخذنا سيارة فورمولا ستيودنت" قديمة صنعها فريق AMZ Racing في عام 2019 وقمنا بتحويلها.
وأضاف، اشترينا الأجزاء الأساسية، مثل خلايا البطارية، وأجهزة استشعار الضغط، وما إلى ذلك، ولكننا طورنا كل شيء بأنفسنا.
وأشار إلى أن الفريق قام بتطوير الأقراص الدوارة الخاصة بها، ومحركاتنا كانت عبارة عن إنشاءات خاصة يتم تقييمها من قبل الطلاب وتصنيعها وفقًا لرسوماتهم الفنية.


تطوير مكنسة كهربائية

وقال إن السيارة ذات المقعد الواحد ليست مجهزة بأجنحة أمامية أو خلفية على غرار الفورمولا 1. وبدلاً من ذلك، قام الفريق "بتطوير نوع من المكنسة الكهربائية التي تحافظ على السيارة عن طريق الشفط.
ونوه بأن السيارة المصنوعة يدويا ليست مصممة للاستخدام على الطريق وتبدو أشبه بعربة "دراغستر" صغيرة. يبلغ وزنها 140 كجم، مصنوعة بمواد خفيفة وبشكل أساسي من الكربون والألومنيوم.
ويختم الطالب المشارك في هذا التصميم حديثه بالتأكيد على أنه "تم تحسين السيارة بشكل كبير لانضباط التسارع.

اقرأ أيضا

سيارات فارهة
9:00 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

187 مليار دولار مبيعات 8 ماركات سيارات فارهه في 6 أشهر

الزجاج الامامي
9:52 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

كيف تستبدل الزجاج الأمامي لسيارتك بنفسك؟ اتبع الخطوات

فورد
9:32 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

مفاجأة "فورد" بمناسبة اليوم الوطني.. الدفعة الأولى والمصاريف الإدارية 0%

الفتيس الأتوماتيكي
7:01 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

لضمان سلامتك.. 6 نصائح لاستخدام الفتيس الأوتوماتيكي بشكل صحيح

اقرأ أيضا

دون الحاجة لإعادة الشحن.. سيارات كهربائية تسير 1500 كلم قريباً

طفرة تكنولوجية.. "تسلا" على وشك اختراق جديد يقلب سوق السيارات

4 مؤشرات لتلف ترموستات الحرارة في السيارة.. تعرف على أهم وظائفها

التجارة تستدعي 145 سيارة مرسيدس بسبب هذا الخلل الخطير

المملكة تستثمر 120 مليار ريال في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

سيارة بي واي دي الكهربائية 1:10 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

دون الحاجة لإعادة الشحن.. سيارات كهربائية تسير 1500 كلم قريباً

سيارة لوتس 4:00 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"لوتس" تعلن عن سيارة كهربائية بقوة تصل إلى 905 أحصنة (صور)

اقرأ أيضا

سيارة بي واي دي الكهربائية
5:59 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"بي واي دي" تتصدر.. أكثر العلامات التجارية مبيعًا للسيارات الكهربائية بالعالم

مرسيدس بنز
1:53 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بسبب مخاطر أثناء القيادة.. استدعاء أكثر من 700 سيارة مرسيدس بنز

سيارة مرسيدس
5:37 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

"مرسيدس – بنز" تطرح نموذجًا اختباريًا فخمًا يتفوق على سيارات تسلا (صور)

أعطال السيارات
7:03 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تويوتا كامري تتصدر.. تعرف على السيارات الأقل أعطالاً في الأسواق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6SoifJWkAAhv8Y
10:30 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

حساب المواطن (3)
10:02 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن

أهم 10
9:09 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

قطعة-ارض-سكني
8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

الدكتور سعد الخثلان
8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟ "الخثلان" يُجيب

رياح شديدة على مكة والمدينة
7:13 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق