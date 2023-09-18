بهذه الدولة.. طلاب يصنعون أسرع سيارة كهربائية في العالم

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حطم فريق سباق سويسري الرقم القياسي العالمي لسرعة السيارة الكهربائية الذي كان يحمله فريق من جامعة شتوتغارت بزمن قدره 1.461 ثانية. اضافة اعلان

ونجح الفريق في تصميم سيارة قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في أقل من ثانية. لتصبح أسرع سيارة كهربائية في العالم.





تصميم سيارة استثنائية





تحويل سيارة فورمولا





تطوير مكنسة كهربائية



استغرق تصميم هذه السيارة الاستثنائية التي استغرق حوالي العام وتسمى "Mythen" في إشارة إلى قمتين سويسريتين تحملان الاسم نفسه.وجاءت السيارة نتيجة للتعاون بين 20 طالبا من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية من جامعتي زيورخ ولوسيرن المنخرطون في "نادي رياضة السيارات الأكاديمي زيوريخ. "AMZ"وصرح يان برنارد طالب ومدير المحركات في المشروع لموقع "سكاي نيوز عربية"، بقوله: "أخذنا سيارة فورمولا ستيودنت" قديمة صنعها فريق AMZ Racing في عام 2019 وقمنا بتحويلها.وأضاف، اشترينا الأجزاء الأساسية، مثل خلايا البطارية، وأجهزة استشعار الضغط، وما إلى ذلك، ولكننا طورنا كل شيء بأنفسنا.وأشار إلى أن الفريق قام بتطوير الأقراص الدوارة الخاصة بها، ومحركاتنا كانت عبارة عن إنشاءات خاصة يتم تقييمها من قبل الطلاب وتصنيعها وفقًا لرسوماتهم الفنية.وقال إن السيارة ذات المقعد الواحد ليست مجهزة بأجنحة أمامية أو خلفية على غرار الفورمولا 1. وبدلاً من ذلك، قام الفريق "بتطوير نوع من المكنسة الكهربائية التي تحافظ على السيارة عن طريق الشفط.ونوه بأن السيارة المصنوعة يدويا ليست مصممة للاستخدام على الطريق وتبدو أشبه بعربة "دراغستر" صغيرة. يبلغ وزنها 140 كجم، مصنوعة بمواد خفيفة وبشكل أساسي من الكربون والألومنيوم.ويختم الطالب المشارك في هذا التصميم حديثه بالتأكيد على أنه "تم تحسين السيارة بشكل كبير لانضباط التسارع.