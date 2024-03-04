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بسقف قابل للطي.. مازيراتي تكشف عن أحدث سياراتها جران كابريو 2025 الجديدة

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سيارة جران كابريو
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كشفت العلامة الإيطالية مازيراتي عن إضافة جديدة إلى مجموعتها الفاخرة بإطلاق سيارتها الجديدة "جران كابريو".

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مازيراتي تكشف عن أحدث سياراتها

وأوضحت أن السيارة عبارة عن إصدار مكشوف من طراز "سبايدر جران توريزمو" المميز، مما يوفر لعشاق السيارات فرصة لتجربة القيادة بأعلى مستويات الرفاهية والأناقة.

مميزات جران كابريو 2025 الجديدة

وأضافت حسب "شفت سعودي"، أن السيارة تأتي بتصميم 2 + 2، وقد يجادل بعض الناس بأن السيارة المكشوفة تبدو أكثر أناقة، بفضل ميزتها الرئيسة، السقف القماشي القابل للطي، والذي يمكن التحكم به عبر شاشة المعلومات والترفيه أو من خلال إيماءات بسيطة.


وتحافظ جران كابريو على نفس التصميم الداخلي من جران توريزمو، حيث تشتمل على لوحة عدادات 12.2 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة خاصة بنظام التكييف مقاس 8.8 بوصة.


موعد الإعلان عن تسعير جران كابريو

ومن المقرر أن تعلن مازيراتي عن تسعير جران كابريو قبيل طرح السيارة في السوق خلال الأشهر المقبلة، والتي يمكن أن تتجاوز سعر شقيقتها الكوبيه، جران توريزمو.

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