بسقف قابل للطي.. مازيراتي تكشف عن أحدث سياراتها جران كابريو 2025 الجديدة

أ أ

كشفت العلامة الإيطالية مازيراتي عن إضافة جديدة إلى مجموعتها الفاخرة بإطلاق سيارتها الجديدة "جران كابريو".







مازيراتي تكشف عن أحدث سياراتها



مميزات جران كابريو 2025 الجديدة



موعد الإعلان عن تسعير جران كابريو



وأوضحت أن السيارة عبارة عن إصدار مكشوف من طراز "سبايدر جران توريزمو" المميز، مما يوفر لعشاق السيارات فرصة لتجربة القيادة بأعلى مستويات الرفاهية والأناقة.وأضافت حسب "شفت سعودي"، أن السيارة تأتي بتصميم 2 + 2، وقد يجادل بعض الناس بأن السيارة المكشوفة تبدو أكثر أناقة، بفضل ميزتها الرئيسة، السقف القماشي القابل للطي، والذي يمكن التحكم به عبر شاشة المعلومات والترفيه أو من خلال إيماءات بسيطة.وتحافظ جران كابريو على نفس التصميم الداخلي من جران توريزمو، حيث تشتمل على لوحة عدادات 12.2 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة خاصة بنظام التكييف مقاس 8.8 بوصة.ومن المقرر أن تعلن مازيراتي عن تسعير جران كابريو قبيل طرح السيارة في السوق خلال الأشهر المقبلة، والتي يمكن أن تتجاوز سعر شقيقتها الكوبيه، جران توريزمو.