الثلاثاء، 02 رمضان 1445 ، 12 مارس 2024

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9 نصائح من "سعود الطبية" للتغلب على صعوبة النوم في رمضان

عدم القدرة على النوم
صعوبة النوم في رمضان
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قدمت مدينة الملك سعود الطبية عدداً من النصائح للتغلب على صعوبة النوم في رمضان.
وأشارت إلى عددٍ من الأمور التي تتأثر بسبب تغيُّر الأوقات والروتين؛ منها: النوم، والتغذية، وممارسة الرياضة؛ مما يؤدي لمعاناة البعض من صعوبة في النوم.اضافة اعلان

نصائح للتغلب على صعوبة النوم في رمضان

 وأشارت إلى وجود عددٍ من الأمور يُنصح بها للحصول على نوم مريح ومنها:
 - النوم الصحي الذي يحتاجه الشخص البالغ يقارب ثماني ساعات كل ليلة ليتمكن الجسم من استعادة نشاطه، وتخفيف الشعور بالتعب والإجهاد خلال النهار.
فخلال شهر رمضان المبارك تكثر اضطرابات النوم لعدم انتظام الساعة البيولوجية للجسم، وينبغي تجنب السهر، والحرص على النوم في وقت مبكر حتى وجبة السحور وصلاة الفجر، ثم العودة للنوم لمدة ثلاث إلى أربع ساعات لحين موعد العمل.
- أخذ حمام دافئ.
- الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ.
- قراءة القرآن الكريم أو أي كتاب مفضل.
- تجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة المحمولة في غرفة النوم.
- الابتعاد عن شرب الكافيين قبل النوم بـ 4-6 ساعات، أو تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة.

التغذية الصحية في شهر رمضان المبارك

- وشددت على ضرورة التغذية الصحية في شهر رمضان المبارك، حيث يفضل عند الإفطار الإكثار من السوائل والأغذية التي تحتوي على بعض السكريات الطبيعية من أجل الطاقة، مع تجنب تناول الكثير من الأطعمة أو المشروبات ذات السكريات المضافة والأغذية المشبعة بالدهون.
- وفي وجبة السحور، نصحت بالحرص على تناول الأطعمة التي تمنع العطش وتحافظ على رطوبة الجسم، مثل: الماء والعصائر الطبيعية، الشوفان، الفواكه الطازجة كالبرتقال، والبطيخ، والموز، والتفاح، تناول السلطة الخضراء، الأرز والمكرونة (مع تجنب إضافة البهارات) والخبز، أيضًا الزبادي المضاف له فواكه، كما ينصح بتجنب زيادة الملح والبهارات لتسببها في العطش أثناء الصيام.

ممارسة النشاط البدني

- ودعت المدينة، إلى ضرورة الحرص على ممارسة النشاط البدني فترة المساء كنصف ساعة من المشي ولمدة خمس أيام في الأسبوع والتي تفيد في تحسين صحة الجسم، كما أنها تساعد في التجنب من مخاطر الخمول البدني.

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