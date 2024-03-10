الخضيري يقدم وصفة ذهبية للسحور الصحي في رمضان

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وجبة السحور، لا غنى عنها خلال شهر رمضان، فهي التي تعين الصائم على الصيام في اليوم التالي، وتساعده على عدم الشعور بالعطش أو الجوع أثناء ساعات النهار.

وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على السحور فقال: " تسحروا؛ فإن في السحور بركة" رواه البخاري و مسلم.





وجبة السحور

تناول التمر والموز واللبن في وجبة السحور يقلل من العطش لإحتوائه على البوتاسيم، أما الوجبات السريعة فإنها تحتوي على الصوديوم الذي يزيد العطش. — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) March 9, 2024

ويؤكد خبراء التغذية أن وجبة السحور تَقي الإنسان من الإصابة بالصداع وتشوش الرؤية والتعب، والدوار، وكذلك تمدّهُ بالطاقة التي يحتاجها لإتمام يومه وعمله.لكن هناك بعض الأطعمة التي لها فوائد أكبر من غيرها ويوصي بها الخبراء.ويقول الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عبر حسابه في منصة "إكس"، إن تناول التمر والموز واللبن في وجبة السحور يقلل من العطش لاحتوائه على البوتاسيوم، أما الوجبات السريعة فإنها تحتوي على الصوديوم الذي يزيد العطش".