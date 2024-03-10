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الخضيري يقدم وصفة ذهبية للسحور الصحي في رمضان

د. فهد الخضيري
الموز
أ أ
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وجبة السحور، لا غنى عنها خلال شهر رمضان، فهي التي تعين الصائم على الصيام في اليوم التالي، وتساعده على عدم الشعور بالعطش أو الجوع أثناء ساعات النهار. اضافة اعلان
وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على السحور فقال: " تسحروا؛ فإن في السحور بركة" رواه البخاري و مسلم.

وجبة السحور


ويؤكد خبراء التغذية أن وجبة السحور تَقي الإنسان من الإصابة بالصداع وتشوش الرؤية والتعب، والدوار، وكذلك تمدّهُ بالطاقة التي يحتاجها لإتمام يومه وعمله. 
لكن هناك بعض الأطعمة التي لها فوائد أكبر من غيرها ويوصي بها الخبراء. 
ويقول الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عبر حسابه في منصة "إكس"، إن تناول التمر والموز واللبن في وجبة السحور يقلل من العطش لاحتوائه على البوتاسيوم، أما الوجبات السريعة فإنها تحتوي على الصوديوم الذي يزيد العطش".

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