9 أشياء لابد أن يتعلمها طفلك قبل ان يصل لسن العاشرة

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تزداد تربية الأطفال صعوبة يومًا بعد اليوم وهو ما يتطلب اهتمام أكبر من الآباء لتجنب حدوث تدهور في الصحة البدنية أو النفسية لأطفالهم. اضافة اعلان

وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يمكن تخفيف العبء على كاهل الوالدين من خلال تعليم مهارات حياتية للأطفال تجعلهم أكثر مسؤولية، عبر هذه الأمور:





1. مهارات التواصل



2. حل المشاكل



3. الصمود



4. المسؤولية



5. إدارة الوقت



6. تعاطف



7. مهارات الطبخ الأساسية



8. محو الأمية المالية



9. إسعافات أولية



يجب تعليم الأطفال كيفية التعبير عن أنفسهم بوضوح والاستماع بنشاط والتعبير عن احتياجاتهم ومشاعرهم بشكل فعال.ينبغي تشجيع التفكير النقدي وقدرات حل المشكلات من خلال تقديم التحديات والألغاز المناسبة للعمر.يمكن أن يساعد فهم الأطفال أن النكسات والفشل جزء من الحياة في المضي قدمًا. ينصح الخبراء بتعليم الأطفال كيفية التعافي من خيبات الأمل والتعلم من الأخطاء.يوصي الخبراء بتعليم الأطفال كيفية الاعتناء بممتلكاتهم وإكمال الأعمال المنزلية والوفاء بالالتزامات. ويمكن غرس المسؤولية فيهم من خلال تكليفهم بالمهام المناسبة لأعمارهم.إن التعريف بمفهوم الوقت والجدولة يساعد الأطفال على تعلم كيفية تنظيم يومهم وتحديد أولويات المهام.يمكن تعزيز التعاطف من خلال تشجيع الأطفال على فهم ومراعاة مشاعر الآخرين. كما يجب تعليمهم أن يكونوا طيبين ومراعين.ينصح الخبراء بتعليم مهام الطبخ البسيطة مثل صنع السندويشات أو سلق البيض أو إعداد وجبة أساسية. إن تعليم الطبخ يعزز شعور الأطفال بالاستقلال.يسهم تعريف الأطفال بأساسيات المال والادخار والإنفاق على فهمهم قيمة المال وكيفية إدارته.يجب تعليم الأطفال كيفية الاستجابة في حالات الطوارئ، مثل تطبيق الإسعافات الأولية الأساسية للإصابات الطفيفة أو معرفة كيفية الاتصال بخدمات الطوارئ.