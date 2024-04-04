8 أسباب تمنع استخدام حقن منجارو لعلاج النوع الثاني من السكري

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حدد د. ناصر الجهني استشاري أمراض السكري والسمنة بعض الأسباب التي تمنع حصول مريض السكري الثاني على حقن منجاور للعلاج.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "إن موانع استخدام حقن منجارو Mounjaro لعلاج النوع الثاني من السكري وعلاج زيادة الوزن والسمنة تشمل التالي:



موانع استخدام منجارو لمرضى السكري



تحذير مهم للنساء



- تاريخ عائلي او شخصي لبعض الأورام السرطانية بالغدة الدرقية تسمى سرطان الغدة الدرقية النخاعي- النوع الأول من السكري- التهاب في البنكرياس- الحوامل- المرضعات- اعتلال متقدم في وظائف الكلى- اعتلال متقدم في الكبد- حساسية لمكونات الدواء- من أعمارهم اقل من ١٧ سنةوأضاف "بالنسبة للنساء الذين يستخدمون حبوب منع الحمل عن طريق الفم قد يقلل منجارو فعاليتها لأنه يمنع امتصاصها ويحتجن إلى طريقة أخرى لمنع الحمل في أول فترة مرحلة العلاج".وشدد الدكتور ناصر الجهني على أهمية صرف حقن منجارو أو أي علاج تحت إشراف طبي ومراجعة الطبيب المختص.