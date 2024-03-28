استشاري يوضح سبب زيادة الوزن في رمضان رغم الصيام

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أحيانا يفاجأ البعض بزيادة الوزن في شهر رمضان المبارك، على الرغم من الصيام لساعات طويلة طوال نهار الشهر الكريم، كذلك يعاني البعض من ارتفاع نسبة السكري بعد الإفطار.
وفي هذ السياق، أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، سبب زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الجسم رغم الصيام لساعات طويلة.
زيادة الوزن في رمضانوقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن الصيام المتقطع من دون تقليل السعرات واختيار نوعية مكونات الطعام ليس له فائدة على الوزن".
وأضاف "الدليل البعض يصوم في رمضان أكثر من 14 ساعة ويزود السعرات والكربوهيدرات والدهون عند الإفطار ويزيد وزنهم بعد رمضان ".