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استشاري يوضح سبب زيادة الوزن في رمضان رغم الصيام

انقاص الوزن
السكري
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أحيانا يفاجأ البعض بزيادة الوزن في شهر رمضان المبارك، على الرغم من الصيام لساعات طويلة طوال نهار الشهر الكريم، كذلك يعاني البعض من ارتفاع نسبة السكري بعد الإفطار.اضافة اعلان
وفي هذ السياق، أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، سبب زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الجسم رغم الصيام لساعات طويلة.

زيادة الوزن في رمضان

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن الصيام المتقطع من دون تقليل السعرات واختيار نوعية مكونات الطعام ليس له فائدة على الوزن".
وأضاف "الدليل البعض يصوم في  رمضان أكثر من 14 ساعة ويزود السعرات والكربوهيدرات والدهون عند الإفطار  ويزيد وزنهم بعد رمضان ".

نوعية الطعام والسعرات الحرارية

وتابع الجهني أن السعرات الحرارية أهم عامل لمراقبة الوزن ولكن ليست كافيه لوحدها، وهنالك عوامل أخرى مهمة مثل مكونات الطعام مثل نسبة الدهون والكربوهيدرات والروتين ومستوى الحرق وممارسة الرياضة والعمر .

الطعام قليل السعرات الحرارية

وأوضح أن الأكل قليل السعرات الحرارية low calori diet أو القليل جداً بالسعرات الحرارية very low calori diet ينقص الوزن بشكل ملحوظ ولكن صعب الاستمرار عليها مثل الكيتو دايت كل العمر.

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